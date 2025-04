Kleve-Spieler Tim Haal trägt wieder das Nationaltrikot

Erst musste der 35-Jährige wegen einer Schambeinentzüdung pausieren, dann erkrankte er am Pfeifferschen Drüsenfieber. Tim Haal verpasste die Sommer- und Wintervorbereitung.

Zurück in den Rhythmus

In der kommenden Woche stehen zwei Partien an, die „für ihn Gold wert sind“, wie der Defensivakteur sagt. Tim Haal, Brandmeister von Beruf, nimmt an einem Lehrgang der deutschen Feuerwehr-Nationalmannschaft teil.