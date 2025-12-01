Kleve: So packend lief das Kellerduell der Kreisliga A

Vor dem Anpfiff des Kellerduells gegen Alemannia Pfalzdorf II war die Forderung von Trainer René van Elten unmissverständlich: „Heute müssen drei Punkte her.“ Um es kurz zu machen: Gastgeber SGE Bedburg-Hau II war nahe dran, musste sich letztlich aber mit einem 1:1 (1:0) begnügen und bleibt somit mit jetzt sieben Punkten bereits relativ abgeschlagen am Tabellenende der Kreisliga A Kleve-Geldern. Van Eltens Fazit nach 90 Minuten: „Wir haben zwei Punkte verloren.

Die Bedeutung des Flutlichtspiels für den Gastgeber machte am Freitagabend allein schon der Blick auf die Ersatzbank deutlich, auf der sage und schreibe elf Spieler Platz genommen hatten. Die Spielgemeinschaft Eintracht machte ihrem Namen alle Ehre. Und die Mannschaft legte prompt los wie die Feuerwehr und setzte den Gegner vom Anpfiff an unter Druck. Nach nur drei Minuten lag der Führungstreffer in der Luft. Nach einer Ecke von der rechten Seite wurde der Ball von der Pfalzdorfer Abwehr im letzten Moment auf der Linie geklärt.

Weitere Angriffe und Ecken folgten, doch irgendwie beförderte die Alemannia-Reserve den Ball immer wieder aus der Gefahrenzone. Ein Distanzschuss von Justus van Haaren verfehlte nach 15 Minuten knapp sein Ziel, drei Minuten später bewahrte Pfalzdorfs Keeper Niklas Heeren sein Team mit einer Glanzparade vor dem drohendenden Rückstand.

Mit zunehmender Spieldauer trat der Gastgeber etwas auf die Bremse, dafür sorgte der Unparteiische immer häufiger mit fragwürdigen Entscheidungen auf beiden Seiten für zunehmend Unruhe auf dem Platz – ganz besonders auf der voll besetzten SGE-Bank. Diese konnte nach 32 Minuten dann allerdings die verdiente Führung bejubeln. Kapitän Jan Elsmann war nach einem Eckball zur Stelle und sorgte für das zu diesem Zeitpunkt längst fällige 1:0.

Erst nach dem Seitenwechsel meldete sich auch Alemannia Pfalzdorf II auf dem Platz an. Die Gäste wirkten jetzt wesentlich besser eingestellt und aggressiver und übernahmen das Kommando auf dem Platz. Zunehmend wurde die Partie auch hitziger.

Verzweifelte Angriffe

Der Tabellenletzte aus Bedburg-Hau versuchte verzweifelt, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das gelang allerdings nur bis zur 84. Minuten, als Luca Kanders für den verdienten Ausgleich sorgte. Die SGE-Reserve hatte noch eine Chance zur erneuten Führung, doch in der 90. Minute scheiterte Jan Schoofs. „Halbzeit eins war sehr schlecht, in Halbzeit zwei haben wir uns den Punkt verdient“, sagte der Pfalzdorfer Trainer Christian Offermanns. Sein Kollege René van Elten konnte dem nur zustimmen: „Halbzeit eins war gut, danach haben wir um den Ausgleich gebettelt.“