Kleve: Sechs brisante Duelle mit Aufstiegsträumen und Abstiegsangst

Alemannia Pfalzdorf muss im Abstiegskampf der Bezirksliga punkten. – Foto: Arno Wirths

Viktoria Goch II – Kevelaerer SV (Freitag, 19.30 Uhr). Für beide Teams geht es in der Bezirksliga noch um etwas. Der Kevelaerer SV hat noch rechnerische Chancen, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Viktoria Goch II kämpft um den Klassenerhalt, steht in diesem Duell aber deutlich mehr unter Erfolgsdruck. Dass die Mannschaft dem Druck aber standhalten und mithalten kann, hat sie zuletzt bei der knappen Niederlage gegen das Topteam DJK Twisteden gezeigt.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Nieukerk TSV Nieukerk SV Nütterden Nütterden 15:00 PUSH

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck II SV Straelen SV Straelen 13:00 live PUSH

Zudem gingen fast alle Spiele von Viktoria Goch II in der Rückrunde sehr knapp aus. Daher ist auch am Freitag im Hubert-Houben-Stadion mit einer ganz engen Kiste zu rechnen. So deutlich wie damals im Hinspiel, als die Gocher ein 0:4 kassierten, wird es höchstwahrscheinlich nicht. Der Kevelaerer SV wird sich also trotz Frühlingstemperaturen warm anziehen müssen.

Pfalzdorf benötigt jeden Punkt

Alemannia Pfalzdorf – DJK Twisteden (Sonntag, 15.30 Uhr). Auch bei Alemannia Pfalzdorf ist der Druck im Kessel nach wie vor hoch. Das Team steht auf dem ersten Abstiegsplatz und muss im Spiel gegen den Tabellendritten DJK Twisteden dringend punkten, um in der Tabelle nicht weiter nach unten zu rutschen. Doch das dicke Paket vom vergangenen Wochenende könnte noch auf den Schultern der Spieler lasten. Mit 1:7 waren die Pfalzdorfer bei Borussia Veen untergegangen. Kein gutes Omen. Das Duell wird deshalb so interessant, weil auch die DJK Twisteden selbst unter Druck steht und punkten muss, um im Aufstiegskampf zu bleiben. Wer ein brisantes David-gegen-Goliath-Duell sehen möchte, sollte am Sonntag nach Pfalzdorf fahren.

TSV Nieukerk – SV Nütterden (Sonntag, 15 Uhr). In der Rückrundentabelle der Kreisliga A Kleve/Geldern liegen die Nieukerker auf dem sechsten Tabellenplatz. 14 Punkte sind die bisherige Ausbeute. Damit hat sich das Team mittlerweile einen Neun-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz erarbeitet. Und mit einem Erfolg über den SV Nütterden, der eben diesen Platz innehat, wäre der Klassenerhalt für den TSV Nieukerk so gut wie in trockenen Tüchern. Grund genug, sich am Sonntag ins Zeug zu legen. Doch auch der SV Nütterden muss gewinnen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Für Spannung dürfte Am Aermen Düwel auf jeden Fall gesorgt sein.

Nächster Schritt für SV Veert?

SV Veert – SGE Bedburg-Hau II (Sonntag, 15.30 Uhr). Mit zwei Siegen in Folge hat sich der SV Veert im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Liga etwas Luft verschafft. Drei Zähler liegt die Mannschaft von Trainer Timo Pastoors vor den Abstiegsrängen. Deshalb dürfte das Veerter Selbstvertrauen gegen das Tabellenschlusslicht aus Hasselt groß sein. Doch Vorsicht ist geboten. Denn die SGE Bedburg-HauII hat diese Spielzeit trotz der Roten Laterne und der jüngsten Turbulenzen im Verein noch nicht abgehakt. Das Team von Trainer René van Elten wird bis zum letzten Spieltag jedem Gegner alles abverlangen. Damit wird auch diese Partie alles andere als ein Selbstläufer.

SV Grieth – SV Bedburg-Hau (Sonntag, 15 Uhr). Die tabellarischen Voraussetzungen in dieser Partie in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern sprechen eindeutig für die Gäste aus Bedburg-Hau. Die Gastgeber, die mit 19 Punkten den ersten Abstiegsplatz belegen, sind im spannenden Kampf um den Ligaverbleib auf jeden Zähler angewiesen. Am vergangenen Spieltag waren die Griether froh, dass die direkte Abstiegskonkurrenz ebenfalls Federn ließ. Die SV Bedburg-Hau dagegen benötigt den Sieg, um als Tabellenzweiter im brisanten Duell um die Meisterschaft dem Spitzenreiter SG Kessel/Ho-Ha auf den Fersen zu bleiben. Gleichzeitig wollen die Gäste auch die kleine Ergebniskrise von zwei nacheinander verlorenen Partien in Grieth beenden.

SV Walbeck II - SV Straelen (Sonntag, 13 Uhr). Auch in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern geht eine Partie unter dem Motto „David gegen Goliath“ über die Bühne. Der derzeitige Spitzenreiter SV Straelen reist zum Nachbarschaftsduell an den Walbecker Bergsteg, um seine Meisterschaftschancen zu wahren und seine imposante Trefferquote von 121 Toren zu erhöhen. Der Titelkampf mit den Sportfreunden Broekhuysen II tritt jetzt sechs Spieltage vor dem Saisonende in die entscheidende Phase ein. Die Walbecker Reservisten stehen mit 14 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz, haben bereits 78 Gegentore kassiert und werden sicher alles versuchen, die erwartbare Niederlage in Grenzen zu halten.