Kleve: Meisterschaft darf nicht am grünen Tisch entschieden werden RP-Redakteur Volker Himmelberg kommentiert seine Sicht auf das Verfahren zwischen Viktoria Winnekendonk und TSV Wachtendonk-Wankum. von RP / Volker Himmelberg · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Autor Volker Himmelberg fände es fatal, wenn der Fehler der Winnekendonker bestraft würde. – Foto: Susanne Schmidt

Falls Viktoria Winnekendonk die Meisterschaft der Kreisliga A Kleve-Geldern wegen eines verzeihlichen Missgeschicks verpassen sollte, macht Fußball keinen Spaß mehr. Wenigstens bei den Kreisliga-Helden sollte noch gelten: „Entscheidend is' auf'm Platz“. Und es gibt noch mehr Gründe.

Es gibt viele gute Gründe, sonntags den Sportplatz vor der Haustür zu besuchen. Man drückt seinem Heimatverein die Daumen, trifft Freunde, Bekannte, Nachbarn. Umstrittene Entscheidungen werden nicht im Kölner Keller überprüft, die Experten in der Halbzeitpause jonglieren mit Bier und Bratwurst in den Händen. Bei den Kreisliga-Helden ist noch Platz für Fußball-Romantik – und das ist auch gut so und soll auch so bleiben. "Hätte jedem Verein passieren können" „Entscheidend is' auf'm Platz“ – diese legendäre Weisheit stammt aus den 50-er Jahren. Formuliert hat sie ursprünglich ein gewisser Adi Preißler, damals Kapitän von Borussia Dortmund. Auf dem Platz hat am 19. April Viktoria Winnekendonk den TSV Wachtendonk-Wankum mit 4:0 geschlagen. Mit einem Spieler aus der Reserve in der Startelf, der sich über ein erfolgreiches Debüt in der „Ersten“ gefreut hatte. Dummerweise hatte sich dieser eine Stunde zuvor in einem B-Liga-Spiel seine fünfte Gelbe Karte eingehandelt und war eigentlich gesperrt. Das hatte auf die Schnelle niemand mitbekommen und hätte im untersten Amateurbereich jedem Verein passieren können.

Deshalb jetzt Einspruch gegen die Wertung des Spiels einzulegen, ist zwar gestattet, aber irgendwo auch äußerst fragwürdig. Zumal eine unverdiente Niederlage am grünen Tisch für Viktoria Winnekendonk wahrscheinlich weitreichende Folgen hat. Eine Meisterschaft in der Kreisliga darf nicht auf diese Weise entschieden werden, wenn im Vorfeld einfach nur unglaubliches Pech zum Regelverstoß führt. Warum nicht? Weil Fußball dann endgültig keinen Spaß mehr macht. Spiel sollte wiederholt werden Staffelleiter Holger Tripp trifft am ganzen Theater keine Schuld. Nach dem Wachtendonker Einspruch hatte er angesichts der Faktenlage keine andere Wahl, als die Partie mit 2:0 für den TSV Wa.-Wa. zu werten. Die Viktoria hat Einspruch eingelegt. Wem die Sportart am Herzen liegt, wird darauf hoffen, dass diese Entscheidung vom Kreissportgericht unter Leitung von Dieter Heller zurückgenommen wird. Wenn es das Regelwerk irgendwie hergibt, sollte die Partie wiederholt werden – dann kann die Viktoria noch einmal ihre Überlegenheit auf dem Platz demonstrieren.