Kleve: Licht an für das Sportzentrum Unterstadt Es wird zwar noch Jahre dauern, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind. Doch auf den beiden neuen Kunstrasenplätzen können die Vereine BV DJK Kellen, VfL Merkur Kleve, VfR Warbeyen und SV Griethausen seit Montag schon trainieren.

Die E-Junioren-Fußballer des BV DJK Kellen machten am Montagabend den Anfang und beendeten für den Verein damit eine lange Zeit des Improvisierens. Die jungen Kicker konnten zum ersten Mal auf einem der beiden Kunstrasenplätze im neuen Sportzentrum Unterstadt trainieren. Zwar wird es noch Jahre dauern, bis alle Arbeiten an der van-den-Bergh-Straße abgeschlossen sind, weil das Multifunktionsgebäude mit Umkleidekabinen wahrscheinlich erst 2026 fertiggestellt wird. Doch für den BV DJK Kellen ist es ein Quantensprung, dass die Übungseinheiten seiner zwei Senioren-, neun Jugend- und zwei Altherren-Teams fortan auf neuem künstlichen Grün stattfinden können. „Jetzt haben wir beim Training endlich optimale Bedingungen“, sagt Gerd-Udo Neuenfeldt, Vorsitzender des BV DJK Kellen.

Auch die Fußball-Clubs VfR Warbeyen und SV Griethausen sowie die American Footballer des VfL Merkur Kleve profitieren davon, dass ein erster Bauabschnitt des neuen Sportzentrums abgeschlossen ist. Am Montagabend waren neben den Nachwuchskickern des BV DJK Kellen auch schon die U-23-Mannschaft und das B-Juniorinnen-Team des VfR Warbeyen auf der neuen Anlage aktiv, um sich für künftige Aufgaben in Form zu bringen.

Die neuen Plätze wird der VfR wie der SV Griethausen in erster Linie im Winter nutzen, wenn die Bedingungen auf den eigenen Anlagen ohne Kunstrasen nicht gut sind. „Unsere Heimat soll aber weiter Warbeyen bleiben, wo wir versuchen, einen Kunstrasen zu bauen, damit wir den Standort erhalten können“, sagt Christian Nitsch, Vorsitzender des VfR Warbeyen. Auch der SV Griethausen plant, Training und Spiele weiter auf seinem Sportplatz auszutragen, wenn das möglich ist. „Wir freuen uns aber, dass wir jetzt eine Alternative für die schwere Zeit im Winter haben“, sagt Sebastian Baumann, stellvertretender Vorsitzender des SV Griethausen.

Die Footballer des VfL Merkur, die am Dienstag erstmals in Kellen trainierten, wollen ihre Partien auch zunächst weiter auf der Anlage an der Flutstraße bestreiten. „Ein Umzug ins neue Sportzentrum macht für uns eigentlich erst Sinn, wenn dort genügend Umkleidekabinen für die bis zu 50 Spieler zählenden Football-Teams vorhanden sind. Wir müssen also noch etwas Geduld haben. Aber wir sind glücklich über die Möglichkeiten, die wir in Kellen haben werden“, sagt Helmut Tripp, Vorsitzender des VfL Merkur. Schließlich wird der komplette Verein dahin ziehen, wo der BV DJK Kellen schon seit vielen Jahren eine Heimat hat.

Solidarität vor Ort

Die konnte der Klub zuletzt allerdings nur sehr eingeschränkt nutzen. Der Trainingsbetrieb für die Fußball-Mannschaften des BV musste auf vier kleinen Soccerfeldern am Rand der Anlage über die Bühne gehen. Denn die beiden bisherigen Sportplätze des Vereins mussten vor gut eineinhalb Jahren dem Neubau der beiden Kunstrasenfelder weichen. Seine Heimspiele hat der Klub seitdem am Bresserberg ausgetragen. „Wir sind dem 1. FC Kleve zu Dank verpflichtet, weil wir oft auf den Kunstrasen ausweichen durften, wenn der Rasen im Gustav-Hoffmann-Stadion wieder einmal nicht bespielbar war“, sagt BV-Vorsitzender Neuenfeldt.