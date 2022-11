Kleve Kreisliga A: Pechvogel erzielt den Siegtreffer Kreisliga A: Torben Schellenberg lässt Aufsteiger Viktoria Winnekendonk jubeln.

Viktoria Winnekendonk – SV Nütterden 1:0 (0:0). In einem gutklassigen und intensiven Spiel war nach 15 Minuten Torben Schellenberg zunächst der Pechvogel, als er einen Elfmeter für den Gastgeber verschoss. Nach der Pause machte er es besser und drückte nach einem Eckball den Ball über die Torlinie (52.). „Eigentlich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Aber wir haben halt auch einmal nicht aufgepasst“, sagte Nütterdens Trainer Joachim Böhmer. Sein Gegenüber Sven Kleuskens sah es etwas anders. „Wir haben am Ende verdient gewonnen, wobei der Gegner uns alles abverlangt hat.“

SF Broekhuysen II – SG Kessel/Ho-Ha 0:2 (0:1). Im Kampf um den Klassenerhalt mussten die Sportfreunde einen Rückschlag hinnehmen. Peter Bodden brachte den Gast nach 14 Minuten in Führung, Philipp Alexander traf in Minute 85 zur Entscheidung. Bei den Gastgebern sah Jan Brüx nach 53 Minuten Gelb-Rot. „Das war unnötig heute. Wir haben es versäumt, Tore zu schießen. Und das zählt am Ende“, sagte Sporrfreunde-Trainer Timo Ingenlath.

TSV Weeze II – BV Sturm Wissel 3:3 (1:0). Die Gastgeber gingen im Kellerduell durch Robenson Orlicek nach 20 Minuten in Führung. Ruben Thul (58., 74.) und Alexander Menke (80.) drehten zunächst das Spiel. Doch die TSV-Reserve bewies Moral und kam durch Marvin Bause (90.) und erneut Orlicek in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich. „In der Schlussphase hat die Mannschaft Herz bewiesen und sich noch verdient einen Punkt erkämpft“, sagte TSV-Coach Tim Dünte nach der Partie.



SV Veert – Grün-Weiß Vernum 1:5 (0:2). „Der Gegner war heute in fast allen Belangen überlegen. Und hat das Derby auch als solches angenommen, wir heute leider überhaupt nicht“, redete Veerts Trainer Jürgen Krust nach der Heimniederlage Klartext. Johannes Terhorst (8.), Justin Regenhard (13., 90.), Tim Hegmans (59) und Philipp Stutzinger (90.) trafen für den verdienten Sieger aus Vernum. Den Treffer für die Gastgeber erzielte Nico van bergen (75.) zum zwischenzeitlichen 1:3.

TSV Nieukerk – SV Union Wetten 4:3 (0:1). Erst in der Schlussphase drehten die Gastgeber die Partie. Wetten war durch Dirk Peters (7.), Max Greven (64.) und Simon Tombergs (89.) jeweils in Führung gegangen. Doch Mico van Bergen (61., 81., 90.) glich nicht nur dreimal aus, sondern sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit sogar noch füreinen Heimsieg. „Unser Sieg ist insgesamt durchaus verdient, aber natürlich etwas glücklich zustandegekommen“, sagte der Nieukerker Trainer Wilfried Steeger.

SV Grieth – SGE Bedburg-Hau II 1:0 (0:0). In einer hektischen Partie behielten die Gastgeber auf heimischer Asche die Oberhand. Maik Joosten erzielte nach 72 Minuten den Treffer des Tages. „Das war heute ein Sieg des Willens. Und den hat meine Mannschaft an den Tag gelegt“, stellte der Griether Trainer Peter Franke zufrieden fest.

SC Blau-Weiß Auwel-Holt – SV Herongen 2:1 (0:0). „Das war ein schlechtes Spiel mit einem glücklichen Sieger“, so SC-Trainer Carsten Schaap nach dem Schlusspfiff. Fabian Hegmanns (60.) und Thomas Draek (90.) für die Gastgeber und Spielertrainer Sebastian Tissen für den Gast (62.) waren die Torschützen.

Arminia Kapellen – Uedemer SV 1:4 (1:1). „Hauptsache gewonnen“, lautete der kurze Kommentar von USV-Trainer Martin Würzler zu Saisonsieg Nummer 13 des Tabellenführers aus Uedem. Tim Bessler (27.) traf zur Führung für Arminia aber Tim Kerkmann (39., 57.), Lukas Broekmann (53.) und Maxim Gall (81.) drehten die Partie.