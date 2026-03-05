Kleve II fordert Aldekerk, SV Veert könnte den Keller verlassen

Spieltag 18 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk empfängt unter Flutlicht den 1. FC Kleve II, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Unter anderem hat der SV Veert die Chance, gegen den BV Sturm Wissel die Abstiegszone zu verlassen. Konkurrent SV Nütternden muss zur Viktoria Winnekendonk.
19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel
So., 15.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Nütterden
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Veert - TSV Nieukerk
So., 15.03.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Grün-Weiß Vernum
So., 15.03.26 16:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf II
So., 15.03.26 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Issum
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Siegfried Materborn
So., 22.03.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 22.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Issum
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Uedemer SV
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Walbeck
So., 22.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - 1. FC Kleve II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Veert
