Kleve-Geldern: Tag des Jugendfußballs wird groß

In Weeze steht der Tag des Jugendfußballs an. – Foto: Marcel Eichholz

Der Tag des Jugendfußballs ist im Kreis Kleve immer eine ganz große Sache. Seit vielen Jahren wird im August-Janssen-Sportzentrum in Weeze der Nachwuchsfußball gelebt. Kids, Eltern, Großeltern, Freunde, Nachbarn: Sie alle kommen, um die Königssportart auf oder neben dem Platz zu zelebrieren. In diesem Jahr gibt es aber noch etwas anderes zu feiern.

Drei Jahrzehnte Geschichte Das Großturnier findet am 1. Mai zum 30. Mal statt. Der TSV Weeze und der Kreisjugendausschuss können auf drei gemeinsame und erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken. Weeze – die goldene Mitte im Kreis Kleve – als Ausrichtungsort zu wählen, hat sich im Laufe der Jahre auch immer mehr bezahlt gemacht. Der Tag des Jugendfußball ist mit dem August-Janssen-Sportzrentrum quasi fest verbunden. Und vieles wird auch am Donnerstag so sein, wie es immer war, weil es sich eben bewährt hat.

Aber es hat sich auch einiges geändert. In den Anfangsjahren fanden neben den Turnieren der verschiedenen Altersklassen auch Wettbewerbe für die Kinder und Jugendlichen statt. So gab es beispielsweise Vergleiche, bei denen die Kids zeigen mussten, wer den Ball am längsten hochhalten kann oder wer von der Mittellinie aus am schnellsten in Richtung Tor dribbelt. Fun-Fact: Bei der letzten Vorbesprechung zwischen dem Kreisjugendausschuss und dem TSV Weeze haben viele Mitorganisatoren des TSV festgestellt, dass sie selbst als Kinder schon am Tag des Jugendfußballs mitgemacht haben.