Auch der KSV war im Einsatz. – Foto: Pascal Derks

Kleve-Geldern: So liefen die Testspiele der Bezirksliga-Teams Der Nachwuchs setzt sich im Testspiel überraschend klar gegen den Bezirksligisten durch. Alemannia Pfalzdorf muss bis zur letzten Minute ackern. Die SF Broekhuysen machen’s wieder deutlich. Alle Testspiele der Bezirksliga-Teams im Überblick. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SF Lowick Kevelaer Broekhuysen SGE B.-Hau + 14 weitere

Das Wochenende haben die Mannschaften aus dem Kreis Kleve, die in der Bezirksliga spielen, für weitere Testspiele genutzt. Der SV Rindern war sogar zweimal im Einsatz – und kassierte zwei Niederlagen. Im ersten Duell gab es sogar eine faustdicke Überraschung.

Die Rinderner traten bei den A-Junioren des 1. FC Kleve an, die in der Grenzlandliga auf Platz zwei stehen. Und der Gastgeber setzte sich erstaunlicherweise deutlich mit 6:2 (3:1) durch. Djesely Tavares hatte dem Bezirksligisten nach neun Minuten schon zwei Buden eingeschenkt. Jannes Wels (54.), Mats Ernst (54.), Matteo Cagnazzo (70.) und Joshua Gyamfi Annang (87.) erhöhten. Die zwischenzeitlichen Treffer des schwachen SV Rindern durch Wiktor Romanow (40.) und Sjard Callsen (50.) waren höchstens Ergebniskosmektik. Am Sonntag folgte für die Rinderner noch eine 3:4 (1:3)-Niederlage gegen den A-Ligisten VfB Rheingold Emmerich. Der Kevelaerer SV lieferte sich einen wilden Schlagabtausch mit dem SSV Grefrath (Bezirksliga, Gruppe 3). Beide Teams trennten sich 4:4 (2:2). Die KSV-Treffer erzielten Maximilian Gastens (6., 85.), Robin Kaschubat (10.) und Özkan Külcür (70.).

Alemannia Pfalzdorf testete gegen den A-Liga-Spitzenreiter Siegfried Materborn. Dank der Treffer von Dominik Saat (35.), Christian Emmers (87.) und Joel Piskurek (90.+2) gelang dem Bezirksligisten ein 3:1 (1:0)-Heimsieg. Dennis Thyssen (79.) hatte zwischenzeitlich den Ausgleich für Materborn erzielt. Bedburg-Hau II geht unter Die Sportfreunde Broekhuysen testeten gegen den SC Union Nettetal II (Bezirksliga, Gruppe 3) und fuhren einen 5:0 (2:0)-Heimsieg ein. Die Treffer erzielten Nick Maurice Ernst (10., 57., 69.), Jan Teegelbeckers (43.) und Nils Hannaleck (63.). Ebenfalls mit 5:0 (4:0) besiegte die DJK Twisteden den A-Ligisten 1. FC Kleve II. Schon vor der Pause war die Sache eindeutig. Tom Cappel (19.), Leonard Hartings (22., 45.+7), Chris Kleuskens (40.) und Niclas Pooth (80.) erzielten die Treffer für die DJK.