Der 1. FC Kleve wird den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein wohl schaffen. – Foto: Jens Terhardt

Kleve-Geldern: So ist die Lage der Abstiegskandidaten Der Oberligist 1. FC Kleve befindet sich auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Der Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf steht bei den A-Ligisten SV Issum und SGE Bedburg-Hau II unter besonderer Beobachtung. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Oberliga Niederrhein Kreisliga A Kleve/GE SV Hö-Nie TSV WaWa + 6 weitere

Der Abstiegskampf in den Amateurligen ist eine hochdramatische Angelegenheit. Vieles spricht dafür, dass die Fans im Kreis Kleve/Geldern an den ausstehenden vier Spieltagen noch voll auf ihre Kosten kommen. Offiziell endet die Saison am Sonntag, 1. Juni. Doch einiges spricht aktuell dafür, dass die Spielzeit noch in die Verlängerung geht. Relegation lautet das Stichwort. Die Extraschicht wird fällig, wenn die entscheidende Frage Klassenerhalt oder Abstieg bei Punktgleichheit noch geklärt werden muss. So ist die Situation der gefährdeten Mannschaften vor dem Endspurt.

Oberliga Niederrhein Der 1. FC Kleve läuft rechtzeitig zur Höchstform auf. Die Mannschaft ist seit fünf Spielen ungeschlagen und hat in diesem Zeitraum neun Punkte gesammelt. Unter anderen gegen Spitzenreiter SpVg Schonnebeck (2:2) und den Tabellenvierten SC St. Tönis (4:1). Die Rot-Blauen wirken ganz einfach sehr stabil.

Noch ist die Messe bei aktuell fünf Punkten Vorsprung auf Abstiegsplatz 15 allerdings noch nicht gelesen. Am Freitag stellt sich Angstgegner ETB SW Essen am Bresserberg vor – da kann’s ganz schnell einmal wieder richtig eng werden. Aber Altmeister Georg Mewes hat ja schon in der Winterpause gesagt: „Wir retten uns am vorletzten Spieltag. Sonst wär’s ja irgendwo auch langweilig.“ Chance auf den Klassenerhalt:

90 Prozent.