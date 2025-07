Kleve-Geldern: Diesen Unterschied gibt es in der Kreisliga C

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern hat die Gruppen in der Kreisliga C für die Saison 2025/26 eingeteilt. 49 Mannschaften sind am Start – drei Teams weniger als in der vergangenen Spielzeit. Das sorgt für einen entscheidenden Unterschied zwischen den Gruppen eins und drei sowie der Gruppe zwei.

Denn in den Gruppen eins und drei sind jeweils nur 16 Teams am Ball. Für diese beiden Staffeln kann ein Spielplan mit dem sogenannten 16er-Schlüssel erstellt werden. In der Gruppe zwei treten 17 Mannschaften an. Für sie wird für den Terminplan ein 18er-Schlüssel herangezogen, wobei ein Team an jedem Spieltag spielfrei hat.

Die Folge: Die Mannschaften der Staffeln eins und drei haben eine längere Winterpause. Für sie endet das Fußball-Jahr 2025 am 7. Dezember. Der nächste Spieltag steht am 1. März 2026 an. Dann haben die Teams der Gruppe zwei im neuen Jahr bereits drei Partien absolviert. Sie treten 2025 am 14. Dezember zum letzten Mal an und sind 2026 schon ab dem 1. Februar gefordert.