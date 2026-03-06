Kleve-Geldern: Diese Spiele stehen am Wochenende im Fokus

In Kevelaer kommt es am Sonntag zu einem Top-Duell. – Foto: Pascal Derks

Der Fußballsonntag im Kreis Kleve hat gleich mehrere Highlights zu bieten: Der Kevelaerer SV misst sich im Bezirksliga‑Topspiel mit Broekhuysen. Fans der Kreisliga A und B können sich auf mehrere brisante Duelle im Rennen um Auf‑ und Abstieg freuen.

Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen (Sonntag, 16 Uhr). In der Gruppe 4 der Bezirksliga kommt es am Sonntag zu einem Showdown zweier Topteams. Die Sportfreunde stehen auf Platz zwei, Gastgeber Kevelaerer SV auf Rang vier. Die Broekhuysener haben zwar zehn Punkte Vorsprung, konnten am Mittwochabend den Platz aber zum ersten Mal in diesem Jahr nicht als Sieger verlassen. Beim TuS Stenern verpasste das Team durch das 1:1 den Sprung an die Tabellenspitze. Sitzt dieser Stachel am Sonntag noch tief? Oder hat Trainer Sebastian Clarke bis dahin die Pinzette gezückt und ihn herausgezogen? Ähnlich sieht es beim Kevelaerer SV aus. Auch er kam nach drei Siegen zuletzt nicht über ein Remis hinaus. Fakt ist: Die jüngsten Duelle zwischen beiden Teams waren eng und umkämpft. So dürfte es auch am Sonntag sein.

Hartes Startprogramm für Pfalzdorf II

Alemannia Pfalzdorf II – Siegfried Materborn (Sonntag, 15.30 Uhr). Schon vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der Kreisliga A Kleve/Geldern wusste Pfalzdorfs Trainer Christian Offermanns, dass die Auftaktpartie gegen den Tabellendritten Viktoria Winnekendonk und das Heimspiel gegen den Ligaprimus Siegfried Materborn kein Zuckerschlecken für den Aufsteiger werden würde. Und die 0:5-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen „Wido“ gab ihm recht. Nun empfängt die Alemannia also den Tabellenführer. Eine auf den ersten Blick kaum lösbare Aufgabe. Doch die Gastgeber haben nichts zu verlieren und brauchen im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt.

BV Sturm Wissel – SV Veert (Sonntag, 15 Uhr). Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten die Wisseler in der Kreisliga A am vergangenen Wochenende beim SV Sevelen. Nach 0:3-Rückstand konnte das Team in der 39. Minute den Ausgleich erzielen. Doch danach brachen alle Dämme. Am Ende stand ein 3:6 zu Buche. Um nicht in einen Negativstrudel und den Abstiegskampf gezogen zu werden, muss am Sonntag gegen den aufstrebenden SV Veert unbedingt ein Sieg her. Damit könnten Trainer Robin Deckers und seine Spieler dann elf Punkte zwischen sich und den Kontrahenten aus Geldern undfür etwas Ruhe sorgen. Die Gäste wollen nach dem 2:0-Heimerfolg über den SV Issum das Momentum nutzen und weiter punkten.

SV Issum II - FC Aldekerk II (Sonntag, 12.45 Uhr). Der Aufsteiger SV Issum II steckt in der Gruppe 2 der Kreisliga B Kleve/Geldern bis zum Hals im Kampf um den Klassenerhalt, denn er belegt mit neun Punkten den ersten Abstiegsplatz. Jetzt erwarten die Issumer den FC Aldekerk II, in der Vorsaison immerhin Tabellenzweiter, der seinen Erwartungen aber mit nur 17 Zählern weit hinterherhinkt. Und der FCA hat bereits 71 Gegentore kassiert. Die Gastgeber, die noch eine Nachholpartie beim designierten Absteiger RW Geldern in der Hinterhand haben, könnten die Aldekerker mit einem Sieg auch wieder in den Abstiegsstrudel ziehen. Beide Teams können nicht auf Verstärkung aus ihren jeweiligen ersten Mannschaften hoffen, da sie in der Kreisliga A stark involviert sind.

Kellerduell bei Concordia Goch

Concordia Goch - SV Grieth (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Grieth hat am Mittwoch die Nachholpartie beim Lokalrivalen und direkten Abstiegskonkurrenten SuS Kalkar mit 4:0 gewonnen und damit den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld in der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve/Geldern herstellen können. Und schon steht das nächste Kellerduell an. Concordia Goch, die nur um zwei Punkte besser auf dem rettenden 13. Platz steht, wird sicher alles versuchen, um den Abstand zur Abstiegszone weiter zu vergrößern. Da für beide Teams sehr viel auf dem Spiel steht, sollten sich die Zuschauer auf ein reines Kampfspiel einstellen.