Kleve-Geldern: Diese Spiele solltet ihr im Blick haben

Viktoria Goch II – TSV Weeze (Freitag, 19.30 Uhr). Die Trainer der beiden Bezirksliga-Aufsteiger haben längst ihre Abschiedstournee eingeläutet. Allerdings mit völlig unterschiedlichem Erfolg. Ernes Tiganj, der noch eine neue Herausforderung sucht, ist seit mittlerweile fünf Spielen mit der Gocher Reserve sieglos und steckt folgerichtig acht Runden vor Schluss mit seiner Mannschaft im Tabellenkeller fest.
Noch ist zwar bei zwei Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 15 und vier Zählern auf das rettende Ufer nichts verloren. Doch der „Zweiten“ der Viktoria, die vor zwei Jahren noch in der Kreisliga B unterwegs war, scheint allmählich die Luft auszugehen. Ganz anders die Situation beim Gegner. Was Trainer Ferhat Ökce, der in der nächsten Saison als Sportlicher Leiter zu seinem Heimatklub Kevelaerer SV zurückkehrt, da gerade mit dem TSV Weeze veranstaltet, ist fast unglaublich. In der Winterpause sah die Mannschaft wie ein sicherer Absteiger aus, doch seit dem Rückrundenstart reiht der Turn- und Spielverein ein Erfolgserlebnis an das nächste. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt bereits acht Punkte, der Klassenerhalt ist greifbar nah. Das Hinspiel gewann Goch mit 2:0 – die Zeit für die Revanche ist gekommen.
SGE Bedburg-Hau – Kevelaerer SV (Sonntag, 15 Uhr). Darf der Kevelaerer SV tatsächlich noch einmal am Aufstieg schnuppern? Seit dem zwischenzeitlichen Sprung auf Platz eins läuft bei den Sportfreunden Broekhuysen nur noch wenig zusammen. Der aktuelle Bezirksliga-Tabellenzweite hat aus den vergangenen drei Spielen nur noch zwei Punkte geholt. Die Mannschaft von Trainer Patrick Znak hat in der Zwischenzeit die Gunst der Stunde genutzt und ist mit einer makellosen Bilanz auf Rang drei vorgerückt. Der Relegationsplatz ist „nur“ noch sechs Punkte entfernt. Wenn der Kevelaerer SV auch weiterhin von möglichen Ausrutschern der Sportfreunde profitieren möchte, muss die Siegesserie zwingend fortgesetzt werden. Gastgeber SGE Bedburg-Hau hat zwangsläufig etwas dagegen. Vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz bilden nicht gerade ein Polster, auf dem sich die Mannschaft von Trainer Bernard Alijaj ausruhen kann.
Uedemer SV – FC Aldekerk (Sonntag, 15.15 Uhr). Weil Tabellenführer Siegfried Materborn zwei der vergangenen drei Spiele verloren hat, ist das Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern plötzlich wieder richtig spannend geworden. Acht Spieltage vor Saisonende scharren die Verfolger FC Aldekerk (vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter), Uedemer SV und Viktoria Winnekendonk (jeweils sechs) jedenfalls mit den Hufen. Angesichts dieser Konstellation zählt für beide Mannschaften im Verfolgerduell nur ein Sieg. Die Zuschauer dürfen sich auf ein packendes Duell freuen. Die mit Abstand stärkste Offensive der Liga – der Uedemer SV hat bereits 87 Treffer erzielt – trifft auf die beste Defensive (nur 24 Gegentore). Der Ausgang dieses Spitzenspiels ist völlig offen.
BV Sturm Wissel – Alemannia Pfalzdorf II (Sonntag, 17 Uhr). Zum Jahreswechsel lag A-Liga-Aufsteiger Sturm Wissel noch voll im Soll. Mit 18 Punkten aus 16 Spielen verabschiedete sich das Team um Spielertrainer Robin Deckers auf einem respektablen zehnten Platz in die Winterpause. Doch die Situation hat sich mittlerweile drastisch verschärft. Denn die Mannschaft hat fünf der sechs Meisterschaftsspiele im neuen Jahr verloren. Folgerichtig ist der Vorsprung auf die Abstiegszone auf aktuell nur noch vier Punkte geschmolzen. Gegen den Mitaufsteiger und Tabellennachbarn aus Pfalzdorf, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat, ist ein Sieg Pflicht, um wieder etwas Ruhe im Dünendorf einkehren zu lassen.
SV Rindern II – SuS Kalkar (Sonntag, 15.30 Uhr). Im Tabellenkeller der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve/Geldern wird die Lage immer enger. Aktuell sind noch sieben Mannschaften in den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt. Der Vorletzte aus Rindern ist nach einer langen Negativserie von acht sieglosen Spielen in Folge zum Siegen verdammt. Die Reserve der „Zebras“ möchte selbstverständlich nicht ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Klubs von der Wasserburg absteigen und wird deshalb wohl bald Unterstützung aus dem Bezirksliga-Kader erhalten. Die Gäste aus Kalkar stellen mit 66 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Liga und reisen mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung auf den Gegner an. Die Mannschaft um Spielertrainer Julian Hartung zeigte zuletzt zwar immer wieder ordentliche Leistungen, büßte aber einige Male wertvolle Punkte in der Nachspielzeit ein.
Arminia Kapellen – SC Auwel-Holt (Freitag, 20 Uhr). In der Gruppe 2 der Kreisliga B Kleve/Geldern kommt es zum Kräftemessen zweier A-Liga-Absteiger. Für den Tabellendritten aus Auwel-Holt geht es darum, mit einem Sieg dem Spitzenduo Sportfreunde Broekhuysen II und SV Straelen zumindest noch halbwegs auf den Fersen zu bleiben. Das Hinspiel endete mit einem überraschend deutlichen 6:2 der Arminia – diesmal gehen die Blau-Weißen leicht favorisiert ins Spiel.