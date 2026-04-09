Kleve-Geldern: Diese Spiele solltet ihr im Blick haben

SV Rindern II – SuS Kalkar (Sonntag, 15.30 Uhr). Im Tabellenkeller der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve/Geldern wird die Lage immer enger. Aktuell sind noch sieben Mannschaften in den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt. Der Vorletzte aus Rindern ist nach einer langen Negativserie von acht sieglosen Spielen in Folge zum Siegen verdammt. Die Reserve der „Zebras“ möchte selbstverständlich nicht ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Klubs von der Wasserburg absteigen und wird deshalb wohl bald Unterstützung aus dem Bezirksliga-Kader erhalten. Die Gäste aus Kalkar stellen mit 66 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Liga und reisen mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung auf den Gegner an. Die Mannschaft um Spielertrainer Julian Hartung zeigte zuletzt zwar immer wieder ordentliche Leistungen, büßte aber einige Male wertvolle Punkte in der Nachspielzeit ein.

Arminia Kapellen – SC Auwel-Holt (Freitag, 20 Uhr). In der Gruppe 2 der Kreisliga B Kleve/Geldern kommt es zum Kräftemessen zweier A-Liga-Absteiger. Für den Tabellendritten aus Auwel-Holt geht es darum, mit einem Sieg dem Spitzenduo Sportfreunde Broekhuysen II und SV Straelen zumindest noch halbwegs auf den Fersen zu bleiben. Das Hinspiel endete mit einem überraschend deutlichen 6:2 der Arminia – diesmal gehen die Blau-Weißen leicht favorisiert ins Spiel.