Kleve-Geldern: Diese Spiele sollten Sie nicht verpassen

Die Sportrfreunde Broekhuysen könnten die Spitze übernehmen. – Foto: Pascal Derks

Sportfreunde Broekhuysen – VfL Rhede (Sonntag, 15 Uhr). Alles ist angerichtet für ein packendes Bezirksliga-Gipfeltreffen. Auf der Sportanlage Op den Bökel treffen die beiden Topteams aufeinander, die bis zum Saisonende die Meisterschaft und Relegationsplatz zwei unter sich ausmachen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk SV WiDo FC Aldekerk Aldekerk 15:00 live PUSH

Nach bislang 22 Spieltagen ist die Bilanz beider Klubs nahezu identisch. 15 Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen – macht 48 Punkte und bereits zehn Zähler Vorsprung auf Platz drei. Die aktuelle Formkurve spricht leicht für die Sportfreunde, die nach der Winterpause noch ungeschlagen sind. Der Rivale aus dem Münsterland musste hingegen im neuen Jahr schon beim abgeschlagenen Tabellenletzten SV Haldern (2:2) und bei der DJK Twisteden (1:3) Federn lassen. Das Hinspiel ging mit 2:0 an den VfL Rhede, weil sich die Sportfreunde damals zu harmlos präsentierten. Das wird am Sonntag auf eigenem Platz garantiert ganz anders aussehen. Ideal wäre ein Sieg mit drei Toren Differenz, um den direkten Vergleich auf seiner Seite zu haben. Aber auch ein 1:0 reicht schon, damit der Bezirksliga-Tabellenführer erstmals in der laufenden Saison Sportfreunde Broekhuysen heißt.

Pfalzdorf kann Abstiegskampf

Alemannia Pfalzdorf – Hamminkelner SV (Sonntag, 15.30 Uhr). Wenn eine Mannschaft in der Bezirksliga Abstiegskampf kann, dann ist es die Alemannia aus Pfalzdorf. Jahr für Jahr steckt das Team in der Klemme, findet aber meistens irgendwie den Ausweg. Nach der 3:7-Niederlage beim Tabellenführer VfL Rhede ist die Alemannia auf Abstiegsplatz 14 zurückgefallen. Das würde anderswo für Nervosität sorgen, nicht jedoch rund um das Heribert-Ramrath-Stadion. Dort hat man sich längst daran gewöhnt, vor einem Saisonendspurt das Feld von hinten aufrollen zu müssen. Deshalb stehen die Zeichen vor dem Duell mit dem Hamminkelner SV, der sich nach der Winterpause mit stabilen Auftritten ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt hat, eindeutig auf Heimsieg. Im Hinspiel gab’s immerhin einen Punkt, weil Dominik Saat kurz vor Schluss noch das 1:1 erzielte. Diesmal soll nach Möglichkeit ein Dreier her, um die Abstiegszone sofort wieder zu verlassen.

Viktoria Winnekendonk – FC Aldekerk (Sonntag, 15 Uhr). Die Viktoria lässt einfach nicht locker. Nach mittlerweile acht Siegen in Folge ist die Mannschaft von Trainer Johannes Rankers in der Kreisliga A Kleve/Geldern auf Platz zwei vorgerückt und damit härtester Verfolger des Tabellenführers Siegfried Materborn. Aktuell beträgt der Rückstand sechs Punkte. Da heißt es dranbleiben, um weiterhin vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen zu dürfen. Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten FC Aldekerk muss deshalb nach Möglichkeit der nächste Sieg her. Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn die Gäste zeigten zuletzt beim enttäuschenden 1:4 gegen den 1. FC Kleve II, dass sie noch ein gutes Stück von der überragenden Form der Hinrunde entfernt sind.

1. FC Kleve II – GW Vernum (Sonntag, 15.30 Uhr). Auch dem Kunstrasenplatz am Klever Bresserberg treffen am Sonntag zwei Nachbarn aus dem oberen Mittelfeld der Kreisliga A aufeinander, die eine ganz entspannte Rückrunde genießen dürfen. Nach oben geht nichts mehr, die Abstiegszone ist weit entfernt – so lässt es sich befreit aufspielen. Und weil beide Mannschaften recht ordentlich mit dem Ball umgehen können, dürfen sich die Zuschauer auf ein unterhaltsames Duell mit vielen Torraumszenen freuen.

SV Walbeck II – SC Auwel-Holt (Sonntag, 13.30 Uhr). In der Gruppe 2 der Kreisliga B Kleve/Geldern machen Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen II und Verfolger SV Straelen Meisterschaft und Relegationsplatz zwei unter sich aus. Dahinter kommt lange nichts mehr. Oder doch etwa ? Der SC Auwel-Holt darf sich noch leise Hoffnungen machen, in die Phalanx der beiden Lokalrivalen an der Spitze einbrechen zu können, falls diese überraschend schwächeln sollten. Die eigenen Pflichtaufgaben müssen gelöst werden – und dazu gehört ein Sieg beim Abstiegskandidaten am Walbecker Bergsteg.

Heißes Aufstiegsrennen in der Kreisliga B, Gruppe 1

Germania Wemb – SV Bedburg-Hau (Samstag, 16 Uhr). Auch in der Gruppe 1 der Kreisliga B zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Meisterschaft und Relegationsplatz zwei zwischen Spitzenreiter SG Kessel/Ho-Ha (45 Punkte) und Verfolger SV Bedburg-Hau (44) ab. Der Tabellendritte aus Wemb ist nach zwei Niederlagen in Folge (0:6 in Kranenburg und 2:3 bei der SG Keeken/Schanz) mächtig ins Hintertreffen geraten. Sollte die Germania erneut leer ausgehen, gibt’s an der Spitze endgültig einen Zweikampf.