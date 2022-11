Hat der SV Rindern am Wochenende wieder einen Grund zum Jubeln? – Foto: Tobias Thurau

Kleve-Geldern: Diese Spiele sollten Sie im Blick haben Kleve-Geldern: Die Redaktion hat die spannendsten Spiele des Wochenendes zusammengefasst.

Die Partie eines Teams im Aufwind gegen einen Titelanwärter oder das Duell der abgeschlagenen Kellerkinder: Auf den Fußball-Plätzen im Kreis Kleve steigen am Wochenende wieder einige Begegnungen, die guten Besuch verdient hätten.

SV Rindern - SV Budberg (Samstag, 17 Uhr) Der SV Rindern war in den ersten Wochen der Saison in der Gruppe vier der Bezirksliga die Überraschungs-Mannschaft. Denn es lief überraschend schlecht beim Team von Trainer Christian Roeskens, dem vor dem Start ein Platz im Mittelfeld ohne große Abstiegssorgen zugetraut wurde. Nach sechs Partien hatten die Zebras erst einen Punkt auf dem Konto. Doch mittlerweile läuft es beim SV Rindern. Er ist seit sieben Partien ungeschlagen und hat damit genügend Selbstvertrauen gesammelt. Deshalb ist der Mannschaft durchaus eine Überraschung gegen den noch unbesiegten Tabellenzweiten zuzutrauen.

RSV Praest - SV Haldern (Samstag, 14.45 Uhr) Damit hatten wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Nach zwei Jahren in der Landesliga, in der das Team ohne Sieg geblieben war, hat Trainer Roland Kock den RSV Praest wieder in die Spur gebracht. Die neuformierte Mannschaft ist in der Bezirksliga angekommen und hat sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Aktuell ist der RSV Vierter in der Gruppe sechs. Der Nachbar SV Haldern hat sich nach einem schlechten Start zuletzt etwas von der Abstiegszone abgesetzt. Und die Mannschaft von Trainer Christian Böing holte sich zuletzt beim 2:1 im Nachbarschaftsduell beim SV Vrasselt weiteres Selbstvertrauen.

TSV Weeze II - BV Sturm Wissel (Sonntag, 15 Uhr) Mehr Abstiegskampf geht nicht, heißt es in der Regel, wenn die beiden Teams, die am Tabellenende stehen, aufeinandertreffen. Doch die Frage muss gestattet sein, ob bei diesem Duell überhaupt noch vom Abstiegskampf die Rede sein kann. Denn Schlusslicht TSV Weeze II trennen mit nur einem Punkt auf dem Konto bereits 17 Zähler vom rettenden Ufer. Der Vorletzte BV Sturm Wissel, der immerhin schon einen Sieg geschafft hat, liegt 15 Punkte hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz zurück. Noch lebt die Hoffnung bei beiden Mannschaften, was vor allem die Brisanz dieses Spiels ausmacht. Denn nur wer gewinnt, kann weiter daran glauben, dass er noch ein Fußball-Wunder schaffen kann.

SV Walbeck - SV Sevelen (Sonntag, 15.30 Uhr) Das Aufstiegsrennen in der Kreisliga A Kleve/Geldern könnte schnell ein großer Langeweiler werden. Denn das punktgleiche Spitzenduo Uedemer SV/SV Sevelen hat schon mindestens sieben Punkte Vorsprung vor den Verfolgern, deren Zahl zudem überschaubar geworden ist. Der SV Sevelen könnte am Bergsteg dafür sorgen, dass es noch einen Kontrahenten weniger gibt. Der zuletzt stark verbesserte SV Walbeck, der auch schon zehn Zähler zurückliegt, will dagegen mit einem Sieg erreichen, dass es oben spannend und er selbst im Rennen bleibt.

SV Schottheide-Frasselt - DJK Appeldorn (Sonntag, 14.30 Uhr) Die tabellarischen Voraussetzungen in dieser Partie in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern sprechen eindeutig für die DJK Appeldorn. Der Gastgeber steht mit lediglich drei Zählern sieglos am Tabellenende. Das letzte Erfolgserlebnis des Teams von Coach Rolf Eschenbrücher war das 1:1 gegen die SG Keeken/Schanz im Oktober. Die DJK Appeldorn hechelt mit elf Punkten Rückstand dem Spitzenreiter Siegfried Materborn als Zweiter hinterher. Die Mannschaft von Spielertrainer Julian Hartung holte in ihremvergangenen beiden Auswärtsspielen nur einen Zähler und darf nicht erneut patzen. Ansonsten geht es für die DJK schon früh in der Saison nur noch um die Goldene Ananas.

TSV Wachtendonk-Wankum II - Concordia Goch (Sonntag, 13 Uhr) Und schon steht die nächste Knallerpartie in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern auf dem Programm. Nach dem Spitzenspiel zwischen dem Dritten Viktoria Goch II und dem Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum II, das die Viktoria nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2 gewonnen hat, empfängt der Ligaprimus seinen punktgleichen Verfolger Concordia Goch. Das Team von Trainer André Küppers will jetzt als zweite Gocher Mannschaft innerhalb von einer Woche den Spitzenreiter straucheln lassen, sollte aber im Hinterkopf behalten, dass sie kürzlich beim jetzigen Tabellenvierten SV Issum mit 1:9 arg unter die Räder gekommen ist.