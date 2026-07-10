Kleve-Geldern: Diese Spiele lohnen sich Der Ball rollt wieder im Kreis Kleve: Beim Voba-Cup und in den ersten Testspielen gibt es am Wochenende einige lohnende Ziele für Fußballfans – mit neuen Trainern, alten Rechnungen und Duellen, die schon früh Lust auf die Saison machen. von RP / Christian Cadel · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Grün-Weiß Vernum ist am Freitag am Auftakt des Voba-Supercups beteiligt. – Foto: Susanne Schmidt

Fußballfreunde aufgepasst: Der Amateurfußball im Kreis Kleve meldet sich bereits jetzt aus der Sommerpause zurück – mit dem ersten Spieltag im Voba-Cup 2026 und den ersten Testspielen. Bei welchen Duellen lohnt sich ein Besuch? Fakt ist: Es dürfte vor allem das Wochenende der neuen Trainer werden, die unter besonderer Beobachtung stehen.

Voba-Cup startet am Freitag mit dem Duell SV Herongen gegen Grün-Weiß Vernum Der Voba-Cup startet bereits am Freitagabend um 20 Uhr. Der SV Herongen empfängt Grün-Weiß Vernum mit dem neuen Coach Timo Pastoors. Viel Zeit hatte der 42-Jährige nicht, um mit dem Vernumer Team zu arbeiten. Aber: Pastoors kennt den Verein wie seine Westentasche. Wer den ersten Auftritt des ehemaligen Veerter Trainers nicht verpassen will, fährt am Freitag nach Herongen. Ein lecker Bierchen wird es dort sicherlich auch geben. Veert gegen Straelen: Neuer Trainer, alter Pokal-Stachel Nachfolger von Pastoors in Veert ist der ehemalige Vernumer Langzeit-Coach Sascha Heigl. Beide haben einfach mal die Plätze getauscht. Heigl kennt zwar die Kreisliga A, in der die Veerter spielen, aber den Verein und das Team noch nicht so gut. Erster Heimgegner in Gruppe 4 im Voba-Cup ist am Sonntag um 15 Uhr ausgerechnet der SV Straelen, der nach einer überragenden Saison in der Kreisliga B zurück in der A-Liga ist und dementsprechend motiviert sein dürfte. Direkt mit einem Sieg gegen den künftigen Ligarivalen zu starten, wäre für das Team von Trainer Thomas Geist ein zusätzlicher Push für die nächsten Wochen. Und da war doch auch noch was im vergangenen Jahr: Die Veerter kickten die Straelener im August 2025 in der zweiten Runde aus dem Kreispokal – in Unterzahl wohlgemerkt.

Björn Gatermann vor Trainerpremiere bei Viktoria Goch II Björn Gatermann hat jetzt das Sagen bei Viktoria Goch II und beerbt damit den bisherigen Trainer Ernes Tiganj. Die Gocher empfangen am Sonntag um 15 Uhr die SG Kessel/Ho-Ha mit Coach Thomas von Kuczkowski. Gatermann kennt Viktoria Goch sehr gut, denn als Spieler war er viele Jahre für den Klub aktiv. Zuletzt wirkte er aber für drei Jahre beim SV Rindern. Viktoria Goch II ist seine erste Trainerstation. Der 33-Jährige steht also am Sonntag direkt vor seiner ersten Bewährungsprobe. Alemannia Pfalzdorf: Lars Völpert feiert sein Debüt gegen den TSV Nieukerk Ebenfalls neu in einem Chefsessel sitzt Lars Völpert. Der neue Coach von Alemannia Pfalzdorf, der den Posten von Raphael Erps übernommen hat, ist Pfalzdorfer durch und durch. Ob als Jugendlicher oder Senior: Völpert hat in fast allen Teams gespielt oder als Trainer gewirkt – zuletzt in der ersten Mannschaft als Mittelfeldspieler. Am Sonntag um 15.30 Uhr wird sich im Heimspiel gegen den TSV Nieukerk zeigen, ob Völpert seinen Vorteil nutzen kann – und ob seine ehemaligen Mitspieler und jetzigen Schützlinge mitmachen.