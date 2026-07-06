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Kleve-Geldern: Das ist die Staffeleinteilung 2026/27
Der Fußballkreis Kleve-Geldern hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 vorgenommen. Wie die Gruppen aussehen und wer sich noch gedulden muss.
von André Nückel · Heute, 20:11 Uhr · 0 Leser
So sehen die Staffeln in Kleve-Geldern aus. – Foto: FuPa
Der Fußballkreis Kleve-Geldern hat die Staffeleinteilung für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht. Der Kreisfußballausschuss (KFA) hat die Einteilung der Kreisliga A und der beiden Gruppen der Kreisliga B auf seiner letzten Sitzung gemäß der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes unanfechtbar vorgenommen.
Kreisliga C folgt später
In der Kreisliga A gehen 16 Mannschaften an den Start, darunter die Reserve des 1. FC Kleve, Aufsteiger SV Straelen, Absteiger SV Viktoria Goch II, Fast-Meister SV Siegfried Materborn oder SF Broekhuysen II, die den Aufstieg in die Kreisliga A über die Relegation realisiert haben. Auch die beiden Gruppen der Kreisliga B sind jeweils mit 16 Teams besetzt. Auf FuPa wird die Einteilung unmittelbar nach Veröffentlichung dieses Artikels vorgenommen.
Die Einteilung der Kreisliga C erfolgt dagegen erst nach Abschluss des Meldefensters. Sobald die Staffeln feststehen, wird die Übersicht entsprechend vervollständigt.
So sieht die Kreisliga A Kleve-Geldern 2026/27 aus
1. FC Kleve II
BV Sturm Wissel
SV 19 Sevelen
SV Grün-Weiß Vernum
SV Siegfried Materborn
SV Veert
SV Walbeck
TSV Nieukerk
TSV Wachtendonk-Wankum
Uedemer SV
VfB Alemannia Pfalzdorf II
Viktoria Winnekendonk
SV Viktoria Goch II
SG Kessel/Ho-Ha
SV Straelen
SF Broekhuysen II
Das ist die neue Kreisliga B, Gruppe 1, Kleve-Geldern
BV DJK Kellen
BV DJK Kellen II
DJK Appeldorn
Nordwacht Keeken
SV 1926 Rindern II
SV Bedburg-Hau
SV Grieth
SV Siegfried Materborn II
TSV Weeze II
TuS 07 Kranenburg
SGE Bedburg-Hau
SV Nütterden
SV Schottheide-Frasselt
DJK Rhenania Kleve
SV Viktoria Goch III
VfB Alemannia Pfalzdorf III
Die Kreisliga B, Gruppe 2, Kleve-Geldern in der Saison 2026/27