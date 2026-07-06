 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Kleve-Geldern: Das ist die Staffeleinteilung 2026/27

Der Fußballkreis Kleve-Geldern hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 vorgenommen. Wie die Gruppen aussehen und wer sich noch gedulden muss.

von André Nückel · Heute, 20:11 Uhr · 0 Leser
So sehen die Staffeln in Kleve-Geldern aus.
So sehen die Staffeln in Kleve-Geldern aus. – Foto: FuPa

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Kreisliga B1 Kleve/GE
Kreisliga A Kleve/GE
Kreisliga B2 Kleve/GE
SV Grieth
Kellen

Der Fußballkreis Kleve-Geldern hat die Staffeleinteilung für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht. Der Kreisfußballausschuss (KFA) hat die Einteilung der Kreisliga A und der beiden Gruppen der Kreisliga B auf seiner letzten Sitzung gemäß der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes unanfechtbar vorgenommen.

Kreisliga C folgt später

In der Kreisliga A gehen 16 Mannschaften an den Start, darunter die Reserve des 1. FC Kleve, Aufsteiger SV Straelen, Absteiger SV Viktoria Goch II, Fast-Meister SV Siegfried Materborn oder SF Broekhuysen II, die den Aufstieg in die Kreisliga A über die Relegation realisiert haben. Auch die beiden Gruppen der Kreisliga B sind jeweils mit 16 Teams besetzt. Auf FuPa wird die Einteilung unmittelbar nach Veröffentlichung dieses Artikels vorgenommen.

Die Einteilung der Kreisliga C erfolgt dagegen erst nach Abschluss des Meldefensters. Sobald die Staffeln feststehen, wird die Übersicht entsprechend vervollständigt.

So sieht die Kreisliga A Kleve-Geldern 2026/27 aus

  1. 1. FC Kleve II
  2. BV Sturm Wissel
  3. SV 19 Sevelen
  4. SV Grün-Weiß Vernum
  5. SV Siegfried Materborn
  6. SV Veert
  7. SV Walbeck
  8. TSV Nieukerk
  9. TSV Wachtendonk-Wankum
  10. Uedemer SV
  11. VfB Alemannia Pfalzdorf II
  12. Viktoria Winnekendonk
  13. SV Viktoria Goch II
  14. SG Kessel/Ho-Ha
  15. SV Straelen
  16. SF Broekhuysen II

Das ist die neue Kreisliga B, Gruppe 1, Kleve-Geldern

  1. BV DJK Kellen
  2. BV DJK Kellen II
  3. DJK Appeldorn
  4. Nordwacht Keeken
  5. SV 1926 Rindern II
  6. SV Bedburg-Hau
  7. SV Grieth
  8. SV Siegfried Materborn II
  9. TSV Weeze II
  10. TuS 07 Kranenburg
  11. SGE Bedburg-Hau
  12. SV Nütterden
  13. SV Schottheide-Frasselt
  14. DJK Rhenania Kleve
  15. SV Viktoria Goch III
  16. VfB Alemannia Pfalzdorf III

Die Kreisliga B, Gruppe 2, Kleve-Geldern in der Saison 2026/27

  1. DJK Twisteden II
  2. FC Aldekerk II
  3. Kevelaerer SV II
  4. SC Blau-Weiß Auwel-Holt
  5. SV 19 Sevelen II
  6. SV 1913 Walbeck II
  7. SV Arminia Kapellen-Hamb
  8. SV BW Herongen
  9. SV BW Herongen II
  10. SV GW Vernum II
  11. SV Union Wetten
  12. TSV Nieukerk II
  13. SV Germania Wemb
  14. Viktoria Winnekendonk II
  15. SV Issum
  16. FC Aldekerk III