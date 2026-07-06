Kleve-Geldern: Das ist die Staffeleinteilung 2026/27

So sehen die Staffeln in Kleve-Geldern aus. – Foto: FuPa

Der Fußballkreis Kleve-Geldern hat die Staffeleinteilung für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht. Der Kreisfußballausschuss (KFA) hat die Einteilung der Kreisliga A und der beiden Gruppen der Kreisliga B auf seiner letzten Sitzung gemäß der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes unanfechtbar vorgenommen.

Kreisliga C folgt später

In der Kreisliga A gehen 16 Mannschaften an den Start, darunter die Reserve des 1. FC Kleve, Aufsteiger SV Straelen, Absteiger SV Viktoria Goch II, Fast-Meister SV Siegfried Materborn oder SF Broekhuysen II, die den Aufstieg in die Kreisliga A über die Relegation realisiert haben. Auch die beiden Gruppen der Kreisliga B sind jeweils mit 16 Teams besetzt. Auf FuPa wird die Einteilung unmittelbar nach Veröffentlichung dieses Artikels vorgenommen.

Die Einteilung der Kreisliga C erfolgt dagegen erst nach Abschluss des Meldefensters. Sobald die Staffeln feststehen, wird die Übersicht entsprechend vervollständigt.