Kleve-Geldern: Das ist der Spielplan der Kreisliga A

Am frühen Mittwochmorgen hatte das Warten ein Ende. Der Kreis Kleve-Geldern hat den Spielplan für die Kreisliga A veröffentlicht. Das Auftaktspiel bestreitet Viktoria Goch II gegen den TSV Nieukerk. Gespielt wird am Freitagabend, den 14. August, um 20 Uhr. Der letzte Spieltag vor der Winterpause steigt am Wochenende um den 13. Dezember, im neuen Jahr geht es am 28. Februar weiter. Das Saisonfinale ist auf den 13. Juni terminiert.
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch II - TSV Nieukerk
So., 16.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Walbeck
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Grün-Weiß Vernum
So., 16.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Straelen
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - Uedemer SV
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Veert
So., 16.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 16.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - SG Kessel / Ho-Ha
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel