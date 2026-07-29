 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Kleve-Geldern: Das ist der Spielplan der Kreisliga A

Mit der Partie zwischen Viktoria Goch II und dem TSV Nieukerk startet die Saison in der Kreisliga A Kleve-Geldern.

von Marcel Eichholz · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Viktoria Goch II eröffnet die neue Kreisliga-A-Saison.
Viktoria Goch II eröffnet die neue Kreisliga-A-Saison. – Foto: David Zimmer

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Kreisliga A Kleve/GE
Vikt. Goch II
1. FC Kleve II
Materborn
Sevelen

Am frühen Mittwochmorgen hatte das Warten ein Ende. Der Kreis Kleve-Geldern hat den Spielplan für die Kreisliga A veröffentlicht. Das Auftaktspiel bestreitet Viktoria Goch II gegen den TSV Nieukerk. Gespielt wird am Freitagabend, den 14. August, um 20 Uhr. Der letzte Spieltag vor der Winterpause steigt am Wochenende um den 13. Dezember, im neuen Jahr geht es am 28. Februar weiter. Das Saisonfinale ist auf den 13. Juni terminiert.

Die ersten Spieltage in der Übersicht

1. Spieltag
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch II - TSV Nieukerk
So., 16.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Walbeck
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Grün-Weiß Vernum
So., 16.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Straelen
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - Uedemer SV
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Veert
So., 16.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 16.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - SG Kessel / Ho-Ha
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel

3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Uedemer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Goch II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck
So., 30.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Straelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 30.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Straelen - Alemannia Pfalzdorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn
So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Viktoria Winnekendonk
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Veert - SG Kessel / Ho-Ha
So., 06.09.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga A