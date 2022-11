Kleve-Geldern: Das Duell der Tabellenführer im Kreispokal Kreispokal Kleve-Geldern: IM Kreispokal treffen Viktoria Goch und der Uedemer SV aufeinander.

Zwei Teams, die in ihren Ligen auf dem ersten Platz stehen, schließen am heutigen Dienstag die zweite Runde des Pokalwettbewerbs des Fußball-Kreises Kleve/Geldern ab. Der Uedemer SV, Spitzenreiter der Kreisliga A, empfängt um 19.30 Uhr den Bezirksliga-Tabellenführer Viktoria Goch, der in dieser Saison noch keine Begegnung verloren hat.

Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel musste die Viktoria am 19. Juni im Hubert-Houben-Stadion hinnehmen – gegen den Uedemer SV. Der USV hatte damals mit seinem 3:1-Sieg in Goch selbst alles dafür getan, um am letzten Spieltag noch den Abstieg zu vermeiden, erhielt aber nicht die erforderliche Schützenhilfe und musste runter ins Kreisliga-Oberhaus.