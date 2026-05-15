Kleve: Fünf Spiele entscheiden über Aufstieg, Abstieg und Hoffnung

Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II (Sonntag, 15 Uhr). Drei Spiele stehen noch für Viktoria Goch II auf dem Programm. Das Team hat acht Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Jedem ist klar: Der Abstieg aus der Bezirksliga ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Gocher müssten alle Spiele gewinnen, die Konkurrenten alle verlieren – ein Ding der Unmöglichkeit. Ob es die bittere Gewissheit schon am Sonntag gibt, ist die einzige Frage, die noch offen ist. Fest steht auch: Das Spiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen zu gewinnen, die noch um den Aufstieg kämpfen und keinen Deut nachlassen werden, ist für die Gocher nahezu unmöglich. Es wird ein David-gegen-Goliath-Duell wie es im Buche steht. Da die Gocher absolut nichts zu verlieren haben, könnte das vielleicht aber neue und ungeahnte Kräfte mobilisieren. Wer also Bock hat und zudem Optimist ist, sollte sich das Spiel nicht entgehen lassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein krasser Außenseiter mit dem Rücken zur Wand einen Favoriten vom Platz fegt. Man erinnere sich an das Hinspiel: Damals siegte Viktoria Goch II mit 4:2.
Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV (Freitag, 19.30 Uhr). Zum ersten Showdown um den Titel in der Kreisliga A Kleve/Geldern kommt es bereits am Freitagabend. Der Tabellenführer aus Winnekendonk empfängt den Tabellenvierten aus Uedem. Drei Punkte Vorsprung haben die Gastgeber auf den Gegner – und das Hinspiel in Uedem sogar mit 3:0 gewonnen. Da der direkte Vergleich am Ende den Ausschlag geben kann, liegt der Vorteil derzeit wohl bei den Winnekendonkern. Doch auch die Uedemer reisen mit breiter Brust an. Bislang haben sie schon 111 Tore erzielt und damit die beste Offensive der gesamten Kreisliga A. Fußballfans dürfen sich auf jeden Fall auf einen offenen Schlagabtausch auf und neben dem Fußballplatz freuen.