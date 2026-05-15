Kleve: Fünf Spiele entscheiden über Aufstieg, Abstieg und Hoffnung

SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel (Sonntag, 15.30 Uhr). Um die letzte und zumindest theoretische Chance auf den sportlichen Klassenerhalt in der Kreisliga A spielt die zweite Mannschaft der SGE Bedburg-Hau am Sonntag. Neun Zähler können noch geholt werden, der derzeitige Rückstand auf Rang 13 beträgt sechs Punkte. Also wird die SGE II noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die Hoffnung am Leben zu erhalten. Und auch für die Gäste geht es um viel. Ein Sieg in dieser Partie könnte ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt sein. Deshalb werden sich beide Teams nichts schenken, denn mit einem Remis ist niemandem geholfen.

Concordia Goch - TuS Kranenburg (Sonntag, 15 Uhr). Die Abstiegsangst geht an der Vulkeskuhle um. Denn die Talfahrt der Concordia in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern reißt nicht ab. Aus den vergangenen fünf Partien errang das Team um Spielertrainer André Küppers lediglich einen Zähler, hat nun 22 Punkte auf dem Konto und steht derzeit auf dem Relegationsplatz. Ein Vorteil für die Gocher ist noch vorhanden, da sie noch ein Spiel mehr als die direkte Abstiegskonkurrenz in der Hinterhand haben. Der TuS Kranenburg, der sich aktuell in einem Flow befindet, setzte in diesem Jahr nur eine Begegnung in den Sand und steht auf Tabellenplatz vier.

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr SV Straelen SV Straelen SV Issum SV Issum II 15:15 live PUSH

SV Straelen - SV Issum II (Sonntag, 15.15 Uhr). Nach den Punktverlusten des Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen II in den vergangenen zwei Partien im spannenden Titelrennen hat der SV Straelen die Tabellenführung mit zwei Punkten Vorsprung in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern übernommen und strebt nun drei Spieltage vor dem Saisonende mit Riesenschritten der Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg ins Kreisliga-Oberhaus an. Die Torfabrik (133 Treffer) wird sich sicherlich nicht vom Tabellenschlusslicht und Aufsteiger aus Issum aufhalten lassen, das die erwartbare Niederlage in Grenzen halten will. Der einzige Punktgewinn der Issumer in diesem Jahr datiert vom 29. März beim 1:1 gegen DJK Twisteden II.