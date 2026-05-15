 2026-05-15T07:40:27.399Z

Allgemeines

Kleve: Fünf Spiele entscheiden über Aufstieg, Abstieg und Hoffnung

Der Saisonendspurt im Amateurfußball verspricht pure Dramatik: Abstiegskampf, enges Titelrennen und echte Außenseiterchancen treffen an einem einzigen Wochenende im Kreis Kleve aufeinander. Fünf Spiele, fünf Geschichten.

von RP/ Feldberg, Nienhuys, Cadel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Für Goch II steht der Rückschritt in die A-Liga an.
Für Goch II steht der Rückschritt in die A-Liga an. – Foto: Arno Wirths

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Bezirksliga 4
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Broekhuysen

Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II (Sonntag, 15 Uhr). Drei Spiele stehen noch für Viktoria Goch II auf dem Programm. Das Team hat acht Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Jedem ist klar: Der Abstieg aus der Bezirksliga ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Gocher müssten alle Spiele gewinnen, die Konkurrenten alle verlieren – ein Ding der Unmöglichkeit. Ob es die bittere Gewissheit schon am Sonntag gibt, ist die einzige Frage, die noch offen ist. Fest steht auch: Das Spiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen zu gewinnen, die noch um den Aufstieg kämpfen und keinen Deut nachlassen werden, ist für die Gocher nahezu unmöglich. Es wird ein David-gegen-Goliath-Duell wie es im Buche steht. Da die Gocher absolut nichts zu verlieren haben, könnte das vielleicht aber neue und ungeahnte Kräfte mobilisieren. Wer also Bock hat und zudem Optimist ist, sollte sich das Spiel nicht entgehen lassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein krasser Außenseiter mit dem Rücken zur Wand einen Favoriten vom Platz fegt. Man erinnere sich an das Hinspiel: Damals siegte Viktoria Goch II mit 4:2.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:00

Heute, 19:30 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
19:30live

Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV (Freitag, 19.30 Uhr). Zum ersten Showdown um den Titel in der Kreisliga A Kleve/Geldern kommt es bereits am Freitagabend. Der Tabellenführer aus Winnekendonk empfängt den Tabellenvierten aus Uedem. Drei Punkte Vorsprung haben die Gastgeber auf den Gegner – und das Hinspiel in Uedem sogar mit 3:0 gewonnen. Da der direkte Vergleich am Ende den Ausschlag geben kann, liegt der Vorteil derzeit wohl bei den Winnekendonkern. Doch auch die Uedemer reisen mit breiter Brust an. Bislang haben sie schon 111 Tore erzielt und damit die beste Offensive der gesamten Kreisliga A. Fußballfans dürfen sich auf jeden Fall auf einen offenen Schlagabtausch auf und neben dem Fußballplatz freuen.

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30live

SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel (Sonntag, 15.30 Uhr). Um die letzte und zumindest theoretische Chance auf den sportlichen Klassenerhalt in der Kreisliga A spielt die zweite Mannschaft der SGE Bedburg-Hau am Sonntag. Neun Zähler können noch geholt werden, der derzeitige Rückstand auf Rang 13 beträgt sechs Punkte. Also wird die SGE II noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die Hoffnung am Leben zu erhalten. Und auch für die Gäste geht es um viel. Ein Sieg in dieser Partie könnte ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt sein. Deshalb werden sich beide Teams nichts schenken, denn mit einem Remis ist niemandem geholfen.
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
TuS Kranenburg
TuS KranenburgKranenburg
15:00
Concordia Goch - TuS Kranenburg (Sonntag, 15 Uhr). Die Abstiegsangst geht an der Vulkeskuhle um. Denn die Talfahrt der Concordia in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern reißt nicht ab. Aus den vergangenen fünf Partien errang das Team um Spielertrainer André Küppers lediglich einen Zähler, hat nun 22 Punkte auf dem Konto und steht derzeit auf dem Relegationsplatz. Ein Vorteil für die Gocher ist noch vorhanden, da sie noch ein Spiel mehr als die direkte Abstiegskonkurrenz in der Hinterhand haben. Der TuS Kranenburg, der sich aktuell in einem Flow befindet, setzte in diesem Jahr nur eine Begegnung in den Sand und steht auf Tabellenplatz vier.
So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
SV Issum
SV IssumSV Issum II
15:15live
SV Straelen - SV Issum II (Sonntag, 15.15 Uhr). Nach den Punktverlusten des Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen II in den vergangenen zwei Partien im spannenden Titelrennen hat der SV Straelen die Tabellenführung mit zwei Punkten Vorsprung in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern übernommen und strebt nun drei Spieltage vor dem Saisonende mit Riesenschritten der Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg ins Kreisliga-Oberhaus an. Die Torfabrik (133 Treffer) wird sich sicherlich nicht vom Tabellenschlusslicht und Aufsteiger aus Issum aufhalten lassen, das die erwartbare Niederlage in Grenzen halten will. Der einzige Punktgewinn der Issumer in diesem Jahr datiert vom 29. März beim 1:1 gegen DJK Twisteden II.