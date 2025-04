Kleve erkämpft sich einen Punkt in Schonnebeck

Die erste große Chance des Spiels gehörte den Hausherren - Artur Golubytskij scheiterte jedoch am stark parierenden Henning Divis (14.). Die nächste Aktion des Favoriten war allerdings umso erfolgreicher - nach einem Doppelpass mit Conor Tönnies kam Arne Wessels im Sechzehner zum Abschluss – Divis war noch am Ball dran, dieser rutschte jedoch unter ihm ins Tor (19.). Danach waren es immer wieder die Standards die die "Schwalben" vor Probleme stellten. In Person von Niklas Klein-Wiele kam der FC zu drei großen Chancen (27., 30., 41.) scheiterte jedoch jeweils an Lukas Lingk. Daher ging es mit einem glücklichen 1:0 für die Heimmannschaft in die Halbzeitpause.

Kleve schlägt zurück