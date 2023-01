Kleve: Drei Favoriten für den Titel unterm Dach Nach drei Jahren Corona-Pause findet die Klever Fußball-Stadtmeisterschaft in der Halle wieder statt. Titelverteidiger 1. FC Kleve, der erneut mit dem zweiten Team antritt, der SV Rindern und Siegfried Materborn werden hoch gehandelt.

Christian Roeskens startet am morgigen Samstag den nächsten Versuch, den Titel zu holen, den er so gerne einmal gewinnen würde, weil er den Wettbewerb so mag. Roeskens hat es als Spieler nie geschafft, sich mit seiner Mannschaft bei der Klever Hallen-Stadtmeisterschaft im Fußball den Titel zu sichern. Und auch als Trainer ist dies dem Coach des SV Rindern noch nicht geglückt, obwohl er bei den vergangenen beiden Turnieren wieder einmal ganz nah dran war am erhofften Erfolg. 2018 und 2019 scheiterte er mit dem SV Donsbrüggen, bei dem er damals noch als Trainer tätig war, jeweils im Finale am 1. FC Kleve.

Am Samstag kann Christian Roeskens endlich den nächsten Versuch starten, sich seinen sportlichen Traum zu erfüllen. Denn nachdem die Titelkämpfe zweimal wegen der Corona-Pandemie hatten abgesagt werden müssen, gibt es jetzt wieder grünes Licht für den Budenzauber. Die Stadtmeisterschaft findet am Samstag ab 11 Uhr in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Kellen statt. Ausrichter ist der SSV Reichswalde. Und der Bezirksligist SV Rindern gehört beim Rennen um den Titel unterm Dach zumindest zum Favoritenkreis. Zudem werden der 1. FC Kleve, der wie schon 2018 und 2019 bei seinem Titelgewinn mit der in der Bezirksliga spielenden zweiten Mannschaft antreten wird, und der ambitionierte B-Ligist Siegfried Materborn, der in seiner Gruppe mit weißer Westean der Spitze steht, als Kandidaten auf den Gewinn der Stadtmeisterschaft hoch gehandelt.

„Dieses Turnier hat bei mir einen enormen Stellenwert. Es ist ein richtig schöner Wettbewerb“, sagt Roes­kens. Dieser Meinung sind allerdings nicht alle seiner Kicker. Der Coach hatte jedenfalls Probleme, ein Team mit acht Feldspielern plus Torwart für die Titelkämpfe auf die Beine stellen zu können, weil ihm der eine oder andere Akteur abgesagt hatte. „Trotzdem ist es unser Ziel, wenigstens ins Halbfinale zu kommen. Und vielleicht klappt es ja diesmal mit dem Titelgewinn“, sagt Roeskens. Er trifft mit seiner Mannschaft in der Vorrunde in der Gruppe A auf den 1. FC Kleve, die B-Ligisten SV Donsbrüggen und BV DJK Kellen sowie den C-Ligisten SV Griethausen.

1. FC Kleve will Titel verteidigen

Der 1 .FC Kleve rechnet sich ebenfalls gute Chancen aus, zumindest den Einzug in die Vorschlussrunde zu schaffen. „Die Spieler freuen sich auch sehr auf das Turnier“, sagt Marco Schacht, Trainer der zweiten Mannschaft, die den Fusionsklub erneut beim Wettbewerb vertritt, der wieder zahlreiche Zuschauer anziehen dürfte. Schacht selbst wird das Team am Samstag nicht coachen. Sein Co-Trainer Dirk Koebergen ist der verantwortliche Mann bei der Mission Titelverteidigung. Als größte Konkurrenten seines Teams sieht Marco Schacht den SV Rindern und Siegfried Materborn an. „Aber gerade in der Halle sind auch immer wieder Überraschungen möglich“, sagt er.