Kleve: Drei Dörfer im Ausnahmezustand

Die Fußballer der SG Kessel/Hommersum-Hassum haben am Wochenende gleich drei Dörfer in den Ausnahmezustand versetzt. Mit einem 5:1 gegen Siegfried Materborn II machte die Mannschaft am Freitagabend die Rückkehr in die Kreisliga A Kleve/Geldern perfekt – anschließend wurde die Nacht zum Tag gemacht. Schon in der Schlussphase des Spiels waberten die rot-blauen Rauchschwaden über dem Hassumer Sportplatz.
„Anschließend ist es in jedem Fall sehr spät geworden“, sagte Trainer Thomas von Kuczkowski. Nach dem Abstieg aus dem Kreisliga-Oberhaus vor zwei Jahren hatte der erfahrene Coach dem Klub die Treue gehalten und mit vielen jungen Spielern den erforderlichen Umbruch in die Wege geleitet. Das hat funktioniert. Im Dreikampf um die Meisterschaft in der B-Liga-Gruppe 1 hat die SG Kessel/Ho-Ha die Verfolger SV Bedburg-Hau und Germania Wemb dauerhaft auf Distanz halten können.
Das war gar nicht so einfach. „Wir mussten von Anfang an auf das Kollektiv setzen, da wir nicht den überragenden Einzelspieler in unseren Reihen haben, der pro Saison für mehr als 20 Tore gut ist und Spiele alleine entscheiden kann. Die Mannschaft ist immer wieder an ihre Grenzen gegangen und hat sich deshalb diese Meisterschaft auch redlich verdient“, so von Kuczkowski.
Das junge Team – in der Schlussphase des Spiels gegen die Materborner Reserve lag der Altersdurchschnitt bei knapp über 20 Jahren – hielt dabei auch sehr speziellen Situationen stand. So hatte es lange so ausgesehen, als sollte auch Platz zwei noch die Chance auf den Aufstieg in Form einer Relegation gegen den Vizemeister der Gruppe 2 eröffnen. Doch im Frühjahr war klar, dass der Titel her muss. Die SGE Bedburg-Hau gab ihren Rückzug aus der Bezirksliga bekannt. Damit stand fest, dass mindestens zwei Bezirksligisten aus dem Kreis Kleve/Geldern absteigen – die Hoffnung der B-Liga-Spitzenteams auf Aufstiegsspiele war dahin.
Am Ende zog die SG Kessel/Ho-Ha ihr Ding einfach durch. Der Blick auf die Tabelle verrät das eigentliche Erfolgsrezept. Die Mannschaft hat in 27 Spielen gerade einmal 24 Gegentore kassiert und stellt damit die mit Abstand stärkste Abwehr der Liga. Immer wieder bissen sich die Gegner an dieser Defensive die Zähne aus.
Und wie geht es jetzt weiter? „Zunächst einmal mit einer Planwagenfahrt am Sonntag zum letzten Meisterschaftsspiel nach Wemb und anschließender Gartenparty. Dann machen sich die Jungs auf den Weg nach Mallorca. Die Kasse ist gut gefüllt. Ich habe mir am Rand die eine oder andere Karte eingehandelt und fleißig eingezahlt“, so von Kuczkowski. Bald beginnt dann die Vorbereitung auf die neue Herausforderung. „In der Kreisliga A geht’s für uns von Anfang an nur um den Klassenerhalt. Aber damit beschäftigen wir uns noch nicht. Jetzt wird erst einmal gefeiert“, sagt der Trainer.