Kleve: Drei Dörfer im Ausnahmezustand

Das junge Team – in der Schlussphase des Spiels gegen die Materborner Reserve lag der Altersdurchschnitt bei knapp über 20 Jahren – hielt dabei auch sehr speziellen Situationen stand. So hatte es lange so ausgesehen, als sollte auch Platz zwei noch die Chance auf den Aufstieg in Form einer Relegation gegen den Vizemeister der Gruppe 2 eröffnen. Doch im Frühjahr war klar, dass der Titel her muss. Die SGE Bedburg-Hau gab ihren Rückzug aus der Bezirksliga bekannt. Damit stand fest, dass mindestens zwei Bezirksligisten aus dem Kreis Kleve/Geldern absteigen – die Hoffnung der B-Liga-Spitzenteams auf Aufstiegsspiele war dahin.

Am Ende zog die SG Kessel/Ho-Ha ihr Ding einfach durch. Der Blick auf die Tabelle verrät das eigentliche Erfolgsrezept. Die Mannschaft hat in 27 Spielen gerade einmal 24 Gegentore kassiert und stellt damit die mit Abstand stärkste Abwehr der Liga. Immer wieder bissen sich die Gegner an dieser Defensive die Zähne aus.

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