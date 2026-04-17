Kleve: Diese Spiele solltet ihr im Blick haben Derbystimmung, Stolperfallen für Aufstiegskandidaten und brisante Duelle im Abstiegskampf. Am Wochenende kommen die Fußballfreunde vor der Haustür wieder voll auf ihre Kosten. Auf diesen Schauplätzen lohnt sich ein Besuch ganz besonders. von RP/ Himmelberg, Nienhuys, Felderg · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Haldern spielt gegen Broekhuysen. – Foto: Arno Wirths

SV Haldern – Sportfreunde Broekhuysen (Freitag, 20 Uhr). Der SV Haldern ist so etwas wie der FC Heidenheim der Bezirksliga. Die Mannschaft liefert regelmäßig ordentliche Leistungen, wird aber am Saisonende absteigen. Es gibt mehrere Gründe dafür, dass vor dem Duell des bereits abgeschlagenen Tabellenletzten mit dem Titelaspiranten eine Überraschung in der Luft liegt.

Die Sportfreunde Broekhuysen mögen die weite Anreise auf die rechte Rheinseite überhaupt nicht und haben bei den Vereinen aus dem Kreis Rees/Bocholt schon viele wertvolle Punkte verschenkt. Der SV Haldern hat nach der Winterpause auch schon dem Spitzenreiter VfL Rhede beim 2:2 im heimischen Lindenstadion alles abverlangt. Und vor fast exakt zwei Jahren gab’s diese Begegnung schon einmal. Das Ergebnis vom 24. April 2024 lautete: 3:0 für den SV Haldern. Der Tabellenzweite aus Broekhuysen ist vor dem Fernduell mit dem VfL Rhede, der parallel die SGE Bedburg-Hau empfängt, also gewarnt. Heute, 20:00 Uhr SV Haldern SV Haldern Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen 20:00 live PUSH So., 19.04.2026, 16:00 Uhr Kevelaerer SV Kevelaer TSV Weeze TSV Weeze 16:00 live PUSH Kevelaerer SV – TSV Weeze (Sonntag, 16 Uhr) . Für die Anhänger des Gastgebers geht zwar nichts über das Bezirksliga-Derby gegen die DJK Twisteden. Aber nicht weit dahinter auf der emotionalen Skala kommt auch schon das Duell mit dem Turn- und Spielverein aus der Nachbargemeinde. Auch für TSV-Trainer Ferhat Ökce, der mit seiner Mannschaft ganz dicht vor dem Klassenerhalt steht, hat das Spiel eine ganz besondere Note. Schließlich wechselt er in der kommenden Saison die Seiten und heuert als Sportlicher Leiter in Kevelaer an. Die Ausgangssituation ist klar. Der Kevelaerer SV hat sich zuletzt mit fünf Siegen in Serie an das Spitzenduo aus Rhede und Broekhuysen herangeschlichen und möchte diese Serie natürlich nicht abreißen lassen. Auf der anderen Seite benötigt der Gegner noch den einen oder anderen Punkt, um die Abstiegszone und Relegationsplatz 15 auf Distanz zu halten. Das Hinspiel gewann der TSV Weeze mit 2:1 und beendete damals eine Negativserie von acht sieglosen Spielen in Folge.

1. FC Kleve II – Siegfried Materborn (Freitag, 19.45 Uhr) . Sieben Spieltage vor Saisonende in der Kreisliga A könnte das Rennen um die Meisterschaft endgültig noch einmal richtig spannend werden. Noch hat Tabellenführer Siegfried Materborn sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger Uedemer SV und Viktoria Winnekendonk. Aber wenn sich die Mannschaft aus der Klever Oberstadt am Freitagabend auf den Weg rauf zum Bresserberg macht, droht auf dem dortigen Kunstrasenplatz allerhöchste Stolpergefahr. Auch die Ansetzung des Schiedsrichters unterstreicht die Brisanz des Derbys. Kreislehrwart Elias Papke höchstpersönlich wird die Partie leiten. FC-Trainer Christian Klunder hat sich mit seiner Mannschaft längst in der Liga etabliert. Der Gastgeber spielt sich bereits für die kommende Saison ein, in der es für die Klever Reserve nach Möglichkeit noch etwas höher hinausgehen soll.

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:30 PUSH

Alemannia Pfalzdorf II – TSV Nieukerk (Sonntag, 15.30 Uhr) . Im Heribert-Ramrath-Stadion treffen zwei Mannschaften aufeinander, die offenbar Abstiegskampf können. Der Aufsteiger aus Pfalzdorf hat nach der Winterpause beachtliche zehn Zähler gesammelt und aktuell sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone der Kreisliga A. Noch einen Punkt mehr auf dem Konto hat der Gegner aus Nieukerk, der sich mit elf Zählern aus den vergangenen sieben Spielen ebenfalls ein Polster verschafft hat. Der Sieger dieses Duells kann bereits für eine weitere Spielzeit im Kreisliga-Oberhaus planen, auch mit einem Unentschieden könnten die Kontrahenten gut leben.

Concordia Goch - SV Rindern II (Freitag, 20 Uhr) . Der Abnutzungskampf im Tabellenkeller der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern dauert an. Bei beiden Mannschaften, die jeweils zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone haben, hält sich der Wohlfühlfaktor in Grenzen. Die Rinderner Reserve setzte zuletzt mit einem 7:0 gegen den SuS Kalkar ein Ausrufezeichen und erhielt dabei Unterstützung aus dem Bezirksliga-Kader. An der Gocher Vulkeskuhle hängen die Trauben allerdings hoch – die Concordia holte aus den vergangenen vier Heimspielen zehn Punkte.