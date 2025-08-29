Kleve: Diese Spiele solltet ihr im Blick haben

Alemannia Pfalzdorf ist am Freitagabend im Einsatz. – Foto: Arno Wirths

Drei Kreis-Derbys finden am Wochenende in der Gruppe vier der Bezirksliga statt, die zu halten scheint, was sie verspricht: große Spannung. In der Kreisliga A stehen zwei bestens gestartete Teams unter Flutlicht auf dem Prüfstand.

Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze (Freitag, 19.30 Uhr) Alemannia Pfalzdorf steht in der Bezirksliga mit nur einem Punkt auf dem Konto am dritten Spieltag schon ein wenig unter Zugzwang. Denn bei einem weiteren Rückschlag im Duell gegen den Nachbarn könnte schon alle Euphorie, die durch die Rettung vor 1000 Zuschauern im Heimspiel der Entscheidungsrunde gegen den VfB Uerdingen entfacht worden ist, wieder Schall und Rauch sein. Der TSV Weeze, mit einem Sieg und einem Unentschieden gestartet, wird ebenfalls auf einen Erfolg aus sein. Schließlich bietet sich die Chance, sich schon früh in der Saison in den gesicherten Regionen der Tabelle festzusetzen.

Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 15 Uhr) Es gibt nicht wenige Experten, die den Sportfreunden Broekhuysen zutrauen, ein gewichtiges Wort im Titelrennen mitsprechen zu können. Das wird das Team gerade vor eigenem Publikum untermauern wollen. Die SGE Bedburg-Hau wird dagegen bemüht sein, nicht schon wieder auswärts derbe unter die Räder zu kommen, nachdem es zum Auftakt ein 0:8 in Twisteden gegeben hat. Sie muss sich vor allem in der Defensivarbeit unbedingt steigern. Denn elf Gegentore nach zwei Spieltagen geben Anlass zur Sorge.

1. FC Kleve II - FC Aldekerk (Freitag, 20 Uhr) Mehr Spitzenspiel geht eigentlich nicht – wenn, ja wenn es nicht erst der dritte Spieltag in der Kreisliga A Kleve/Geldern wäre. Die Fakten: Der 1. FC Kleve II ist von null fast auf hundert durchgestartet, weil es zum Auftakt zwei Siege gab. Was die wirklich wert sind, wird sich im Flutlicht-Spiel des komplett neu formierten Teams gegen den FC Aldekerk zeigen – die erste richtige Bewährungsprobe. Der Gast hat ebenfalls seine ersten beiden Spiele gewonnen und steht auch auf den Prüfstand. Die Partie kann schon zeigen, was für die junge Mannschaft wirklich möglich ist.

Uedemer SV - SV Issum (Sonntag, 15:15 Uhr) Im zweiten Heimspiel in Folge empfängt der Uedemer SV den SV Issum. Der Gastgeber, mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern gestartet, hat nach dem 0:0 zum Auftakt beim Aufsteiger SV Veert am Sonntag beim 3:0 gegen den TSV Wachtendonk-Wankum den ersten Sieg gefeiert. Er will unbedingt nachlegen, um von Beginn an bei der Musik ganz oben in der Tabelle dabei zu sein. Doch ein Selbstläufer wird die Begegnung nicht. Der SV Issum drehte am vergangenen Spieltag daheim gegen den SV Veert nach zweimaligen Rückstand die Partie und setzte sich mit 3:2 durch. Er hat in zwei Spielen immerhin schon sechs Tore erzielt – aber auch sechs kassiert.

RSV Praest - SV Vrasselt (Sonntag, 15 Uhr) Derby, die zweite: Eine Woche nach dem 2:3 beim Neuling VfB Rheingold steht für den RSV Praest, der sich nach großem Aderlass freiwillig aus der Bezirksliga in die Kreisliga A Rees/Bocholt zurückgezogen hat, das nächste Duell gegen einen Rivalen aus der Stadt an. Die Rollen sind scheinbar klar verteilt. Der SV Vrasselt ist diesmal der Favorit. Er tritt mit der Empfehlung von Siegen in seinen ersten beiden Spielen beim RSV an, der über Jahre die Nummer eins im Emmericher Fußball war. Die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben, die Brisanz im Duell der beiden Vereine aus dem Süden der Stadt bleibt.

SV Rindern II - SG Keeken/Schanz (Sonntag, 15.30 Uhr) Klever Derby in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern: Der SV Rindern II, der nach zwei Spielen erst einen Zähler auf dem Konto hat, empfängt den noch punktlosen Lokalrivalen SG Keeken/Schanz. Der Gastgeber, in der Vorsaison Tabellenneunter, will wieder eine entspannte Spielzeit absolvieren und muss dementsprechend den ersten Saisonsieg einfahren. Die SG schrammte in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils knapp am Abstieg vorbei. Sie muss dringend punkten, um nicht Gefahr zu laufen, schon früh den Kontakt zum unteren Mittelfeld zu verlieren.