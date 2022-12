Kleve: Diese Spiele sollten Sie im Blick haben Die Sportredaktion empfiehlt: Das sind die spannendsten Spiele im Kreis Kleve an diesem Wochenende.

Winterspiele im Kreis Kleve statt WM-Wüstenkick: In der Bezirksliga steht ein Derby auf dem Programm, in dem die Rollen nicht klarer verteilt sein könnten. In der A-Liga wollen zwei Kellerkinder im Duell ihre Negativserien beenden.

SV Herongen – SV Veert (Sonntag, 14.15 Uhr) Vier Niederlagen in Folge und nur ein Punkt aus den letzten sieben Partien – die Formkurve des SV Herongen zeigt steil nach unten. Das Ergebnis der Talfahrt ist Platz 16 und sechs Punkte Rückstand auf den rettenden 13. Rang. Diesen nimmt der SV Veert ein. Auch die Mannschaft von Trainer Jürgen Krust musste sich in den vergangenen drei Partien geschlagen geben. Für den Gastgeber ist ein Sieg Pflicht, wenn Spielertrainer Sebastian Tissen und sein Team nicht abgeschlagen im Tabellenkeller überwintern wollen. Allerdings stehen nach der jüngsten Negativserie auch die Gäste unter Zugzwang.

SGE Bedburg-Hau III - SG Keeken/Schanz (Sonntag, 13.15 Uhr) Mit lediglich sechs Punkten steht der Gastgeber in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern noch über dem Strich – sprich Relegationsplatz 14. Dennoch muss die von Björn Mende und Tobias Lamers trainierte „Dritte“ die Bezirksliga im Blick haben, da dort einige Kreis Klever Vereine stark abstiegsgefährdet sind und den Abstieg aus den B-Ligen beeinflussen könnten. Am zweiten Spieltag gelang der SGE III der einzige Sieg, dann folgten nur noch drei Unentschieden. Die Gäste um ihren neuen Coach Hikmet Eroglu rissen als A-Liga-Absteiger bislang aber auch keine Bäume aus. Sie stehen mit ausgeglichener Bilanz (fünf Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen) mit 18 Zählern auf Rang neun. Beide Teams haben noch Luft nach oben, die Gäste möchten ihren Hinspielerfolg (2:0) gerne wiederholen.

Blau-Weiß Bienen – VfR Mehrhoog (Sonntag, 14.30 Uhr) Sind die Blau-Weißen aus Bienen in der Gruppe eins der Kreisliga B Rees/Bocholt das Zünglein an der Waage? Vieles spricht dafür, denn die Mannschaft von Trainer Frank Potthoff kann selbst noch in den Titelkampf eingreifen. Die Elf nimmt mit 36 Punkten Platz drei in der Tabelle ein - nur der morgige Gegner und die DJK Hüthum stehen mit jeweils 42 Zählern besser da. Die Blau-Weißen befinden sich in blendender Verfassung und sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Die Abwehr um Peter Schau musste bislang erst 15 Gegentore hinnehmen. Das kann sich ändern – Gegner VfR Mehrhoog ist mit bislang 71 Treffern die Torfabrik der Liga.