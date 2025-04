Kleve: Diese Fußballspiele solltet Ihr am Wochenende nicht verpassen

Die Sportfreunde Broekhuysen spielen in der Bezirksliga das Zünglein an der Waage, Alemannia Pfalzdorf steht vor einer hohen Hürde. Der Überblick.

Sportfreunde Broekhuysen – VfL Tönisberg (Sonntag, 15 Uhr). Die schwache Hinserie ist schon lange Schnee von gestern. Im neuen Jahr haben die Sportfreunde eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie eigentlich ins obere Drittel der Bezirksliga gehören. In der kommenden Saison ist mit dem Team von Trainer Sebastian Clarke in jedem Fall wieder zu rechnen. Bis dahin spielt es das Zünglein an der Waage im Kampf um Platz zwei, der zur Teilnahme an der Relegation zur Landesliga berechtigt. Zuletzt war bereits der aktuelle Tabellenzweite FC Neukirchen in Broekhuysen chancenlos und verlor mit 1:3. Gegen den Tabellendritten ist der nächste Streich geplant. Der VfL Tönisberg galt vor der Saison als großer Rivale des Top-Favoriten Viktoria Goch. Doch das Team trat viel zu wechselhaft auf, um dem Spitzenreiter auf den Fersen bleiben zu können. Rang zwei ist noch drin – aber in Broekhuysen hängen die Trauben verdammt hoch.