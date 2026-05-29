Kleve: Diese Fußballspiele solltet ihr am Wochenende im Blick haben Das sind die aufregendsten Spiele für den Kreis Kleve/Geldern am Wochenende. von RP/ Feldberg, Nienhuys · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Nieukerk empfängt Bedburg-Hau II. – Foto: Susanne Schmidt

Westfalia Anholt – SF Broekhuysen (Sonntag, 15 Uhr). Beide Bezirksligisten werden die Abschlussfahrt höchstwahrscheinlich etwas nach hinten verlegen müssen. Während die Bezirksliga-Rivalen sich bereits am ersten Sonntag im Juni in die Sommerpause verabschieden, dauert die Saison für beide Mannschaften noch etwas länger. Durch den Rückzug der SGE Bedburg-Hau rückt die Westfalia noch auf Relegationsplatz 15 hoch und wird sich am Mittwoch, 10. Juni (Heimspiel), und Sonntag, 14. Juni, mit dem Viertletzten der Bezirksliga-Gruppe 5 (aktuell 1. FC Mülheim-Styrum) um den Klassenerhalt duellieren. Die Sportfreunde kämpfen hingegen am 14. und 17. Juni um den Aufstieg in die Landesliga. Vorher heißt es noch Kräfte schonen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Westfalia Anholt Anholt Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen 15:00 live PUSH

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV Siegfried Materborn Materborn 15:15 live PUSH

Uedemer SV – Siegfried Materborn (Sonntag, 15.15 Uhr). Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A Kleve/Geldern kann der Uedemer SV den Gegner aus Materborn, der monatelang das Feld angeführt hat, mit einem Sieg von der Tabellenspitze verdrängen. Beide Teams hätten dann 67 Punkte auf dem Konto, der direkte Vergleich spräche für den USV. Das heißt aber noch gar nichts. Denn parallel könnte der FC Aldekerk als lachender Dritter mit einem Heimsieg gegen den TSV Wachtendonk-Wankum Platz eins erobern. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Angelegenheit freuen. Die Formkurve der vergangenen Wochen spricht für die Torfabrik aus Uedem, die bislang 112 Saisontreffer produziert hat.

TSV Nieukerk – SGE Bedburg-Hau II (Sonntag, 15 Uhr). Der Gastgeber hat sich mit einer starken Rückrunde den Klassenerhalt der Kreisliga A Kleve/Geldern mehr als verdient. Für die SGE Bedburg-Hau, deren erste Mannschaft vor gerade einmal zwei Jahren noch in der Landesliga spielte, entscheidet sich hingegen am „Aermen Düwel“ die sportliche Zukunft. Der Verein zieht bekanntlich seine „Erste“ zurück. Sollte die Reserve, aktuell mit 18 Punkten Tabellenletzter, in Nieukerk verlieren, geht der Neuaufbau in der Kreisliga B über die Bühne. Ansonsten hat die Mannschaft noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt.

SG Kessel/Ho-Ha – Siegfried Materborn II (Freitag, 20 Uhr). Die Meister-T-Shirts sind gedruckt, das Bier steht kalt, die Aufstiegsparty auf dem Sportplatz an der Bahnstraße in Hassum kann beginnen. Der von Thomas von Kuczkowski trainierte Tabellenführer der B-Liga-Gruppe 1 hat sich die Rückkehr in die A-Liga mehr als verdient. Das Team hat 2026 noch kein Ligaspiel verloren. Gegen die Materborner Reserve reicht bereits ein Unentschieden zum Titelgewinn, da die Spielgemeinschaft den direkten Vergleich mit Verfolger SV Bedburg-Hau auf ihrer Seite hat. Soll heißen: Die Anhänger des Gastgebers dürfen sich nach dem Abpfiff auf eine lange Nacht freuen.