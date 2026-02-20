Kleve: Die aufregendsten Spiele am Wochenende

SV Rindern – Blau-Weiß Dingden II (Freitag, 20 Uhr). Geht da im Jubiläumsjahr vielleicht doch noch was in Sachen Aufstieg? Bezirksligist SV Rindern ist mittlerweile seit elf Spielen ungeschlagen und hat offenbar endlich zu jener Konstanz gefunden, die Trainer Christian Roeskens so lange herbeigesehnt hatte. Ins neue Jahr ist seine Mannschaft, die als Tabellenvierter aktuell neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfL Rhede und fünf auf dessen Verfolger SF Broekhuysen hat, mit 2:1-Erfolgen gegen Viktoria Goch II und die Sportfreunde Lowick gestartet. Gegen den Abstiegskandidaten aus Dingden muss Sieg Nummer drei her, damit an der Wasserburg weiter von der Landesliga geträumt werden darf.
SGE Bedburg-Hau – Sportfreunde Broekhuysen (Sonntag, 15 Uhr). Noch schrillen sie nicht. Aber zumindest leise klingeln dürften allmählich die Alarmglocken rund um den Hasselter IGETEC-Sportpark. Bezirksligist SGE Bedburg-Hau ist mit zwei Niederlagen (3:5 gegen die DJK Twisteden und 1:2 bei Alemannia Pfalzdorf) ins neue Jahr gestartet und hat aktuell als Tabellenzehnter gerade einmal noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Ob die Wende zum Besseren schon am Sonntag eingeläutet werden kann, darf bezweifelt werden. Denn der Gegner befindet sich gerade in Topform und war im Titelrennen der große Gewinner des vergangenen Spieltags. Während Tabellenführer VfL Rhede beim Schlusslicht SV Haldern Federn ließ (2:2), machten die Sportfreunde mit dem 5:0 gegen den TuS Xanten deutlich, dass sie sich auf dem Weg in Richtung Landesliga so schnell nicht mehr aufhalten lassen wollen. Auch die Statistik spricht für den Tabellenzweiten. Die letzten fünf Meisterschaftsspiele gegen den Rivalen aus dem Nordkreis haben die Sportfreunde allesamt für sich entscheiden können.
TSV Weeze – Alemannia Pfalzdorf (Sonntag, 15 Uhr). Alles ist angerichtet für ein packendes Bezirksliga-Derby im August-Janssen-Sportzentrum. Gastgeber TSV Weeze ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde und hat mit vier Siegen in Folge erstmals nach einer gefühlten Ewigkeit die Abstiegszone wieder verlassen können. Doch Gegner Alemannia Pfalzdorf weiß ganz genau, wie Abstiegskampf geht, und unterstrich dies zuletzt wieder mit dem 2:1-Erfolg gegen die SGE Bedburg-Hau. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit 2:2. Auch diesmal deutet einiges auf einen völlig offenen Schlagabtausch hin, der erneut mit einer Punkteteilung enden könnte.
Kevelaerer SV – DJK Twisteden (Sonntag, 16 Uhr). Für den Dorfverein vom Hartjesweg gibt es eigentlich nichts Schöneres, als den Lokalrivalen aus der Stadt zu schlagen. In der laufenden Saison gab’s dieses ganz spezielle Erfolgserlebnis für die Mannschaft von Trainer Marcel te Nyenhuis schon zweimal. In der Anfangsphase der Meisterschaft gelang ein 2:1, Ende November war für den KSV nach einer 2:3-Niederlage im Kreispokal Schluss. Nach dem bitteren 2:3 gegen den Abstiegskandidaten TSV Weeze stehen die Gäste unter Zugzwang. Derbysieg Nummer drei muss her, wenn der Tabellendritte das Bezirksliga-Spitzenduo VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen nicht vorzeitig aus den Augen verlieren möchte. Das wird allerdings alles andere als einfach. Denn nach einem durchwachsenen Saisonstart inklusive viel Verletzungspech schickt sich der Kevelaerer SV mittlerweile an, das Feld von hinten aufzurollen.