Kleve: Die aufregendsten Spiele am Wochenende

SGE Bedburg-Hau – Sportfreunde Broekhuysen (Sonntag, 15 Uhr). Noch schrillen sie nicht. Aber zumindest leise klingeln dürften allmählich die Alarmglocken rund um den Hasselter IGETEC-Sportpark. Bezirksligist SGE Bedburg-Hau ist mit zwei Niederlagen (3:5 gegen die DJK Twisteden und 1:2 bei Alemannia Pfalzdorf) ins neue Jahr gestartet und hat aktuell als Tabellenzehnter gerade einmal noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Ob die Wende zum Besseren schon am Sonntag eingeläutet werden kann, darf bezweifelt werden. Denn der Gegner befindet sich gerade in Topform und war im Titelrennen der große Gewinner des vergangenen Spieltags. Während Tabellenführer VfL Rhede beim Schlusslicht SV Haldern Federn ließ (2:2), machten die Sportfreunde mit dem 5:0 gegen den TuS Xanten deutlich, dass sie sich auf dem Weg in Richtung Landesliga so schnell nicht mehr aufhalten lassen wollen. Auch die Statistik spricht für den Tabellenzweiten. Die letzten fünf Meisterschaftsspiele gegen den Rivalen aus dem Nordkreis haben die Sportfreunde allesamt für sich entscheiden können.

TSV Weeze – Alemannia Pfalzdorf (Sonntag, 15 Uhr). Alles ist angerichtet für ein packendes Bezirksliga-Derby im August-Janssen-Sportzentrum. Gastgeber TSV Weeze ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde und hat mit vier Siegen in Folge erstmals nach einer gefühlten Ewigkeit die Abstiegszone wieder verlassen können. Doch Gegner Alemannia Pfalzdorf weiß ganz genau, wie Abstiegskampf geht, und unterstrich dies zuletzt wieder mit dem 2:1-Erfolg gegen die SGE Bedburg-Hau. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit 2:2. Auch diesmal deutet einiges auf einen völlig offenen Schlagabtausch hin, der erneut mit einer Punkteteilung enden könnte.

