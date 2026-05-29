Kleve: Deshalb droht eine Saison der großen Enttäuschungen

Georg Mewes hat die Messlatte hochgelegt. „Wir müssen beide Spiele gewinnen, um uns zu retten“, sagt der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve. Am Sonntag empfängt die Mannschaft den ETB Schwarz-Weiß Essen, eine Woche später folgt das Kellerduell beim VfB Homberg. Eventuell reicht dem Vorletzten, der aktuell 35 Punkte auf dem Konto hat, sogar ein Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Dieser unwahrscheinliche Fall tritt ein, wenn der FC Büderich und der VfB Homberg (beide 36 Punkte) maximal noch ein Unentschieden holen. Dazu muss die DJK Adler Frintrop, die momentan mit 38 Punkten den rettenden Platz 14 belegt, die letzten beiden Spiele verlieren. Und jetzt wird’s kurios: Weil der 1. FC Kleve und der Klub aus Essen im direkten Vergleich gleichauf liegen, wäre ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt auf neutralem Platz fällig.