Kleve: Deshalb droht eine Saison der großen Enttäuschungen

Der eine oder andere Verein muss noch eine Extraschicht in Gestalt der Auf- oder Abstiegsrunde absolvieren. Doch offiziell dauert die Saison in den Amateurligen des Fußballverbandes Niederrhein noch zwei Spieltage. Für viele Teams aus dem Kreis Kleve wird die aktuelle Spielzeit bitter enden. Hier der Überblick vor dem Endspurt – von der Oberliga bis hinunter in die Kreisliga B.
Georg Mewes hat die Messlatte hochgelegt. „Wir müssen beide Spiele gewinnen, um uns zu retten“, sagt der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve. Am Sonntag empfängt die Mannschaft den ETB Schwarz-Weiß Essen, eine Woche später folgt das Kellerduell beim VfB Homberg. Eventuell reicht dem Vorletzten, der aktuell 35 Punkte auf dem Konto hat, sogar ein Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Dieser unwahrscheinliche Fall tritt ein, wenn der FC Büderich und der VfB Homberg (beide 36 Punkte) maximal noch ein Unentschieden holen. Dazu muss die DJK Adler Frintrop, die momentan mit 38 Punkten den rettenden Platz 14 belegt, die letzten beiden Spiele verlieren. Und jetzt wird’s kurios: Weil der 1. FC Kleve und der Klub aus Essen im direkten Vergleich gleichauf liegen, wäre ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt auf neutralem Platz fällig.
Der einzige Vertreter des Kreises Kleve/Geldern kann die Saison schon seit einigen Monaten in aller Ruhe ausklingen lassen. Aufsteiger Viktoria Goch musste sich nach einem glänzenden Saisonstart zu keinem Zeitpunkt nach unten orientieren. Aktuell belegt die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze Rang sieben und wird die Spielzeit in jedem Fall in der oberen Tabellenhälfte beenden. Die Stimmungslage vor dem Endspurt ist ganz entspannt – damit bildet die Viktoria im Kreis Kleve eine absolute Ausnahme.
Die drei Absteiger kommen allesamt aus dem Kreis Kleve: Viktoria Goch II, SV Haldern und die SGE Bedburg-Hau, weil der Verein seine Mannschaft aus freien Stücken zurückzieht. Bleibt noch Relegationsplatz 15, auf den Alemannia Pfalzdorf aktuell vier Punkte Vorsprung hat. Diesen wird die Mannschaft auch ins Ziel bringen, damit sich der scheidende Trainer Raphael Erps als Retter verabschieden kann. Für den Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen geht die Saison noch in die Verlängerung. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Clarke wird am Sonntag, 14. Juni, und am Mittwoch, 17. Juni, gegen die Vizemeister der Gruppen 2 und 6 (aktuell Germania Reusrath und Rot-Weiss Essen II) um den Aufstieg in die Landesliga kämpfen. Ob die Sportfreunde zunächst Heimrecht haben, entscheidet sich erst nach dem Auftaktspiel der beiden Rivalen am Mittwoch, 10. Juni.
Der Vierkampf um die Meisterschaft ist an Spannung kaum zu überbieten. Der Uedemer SV (aktuell Tabellendritter mit 64 Punkten) kann am Sonntag mit einem Sieg im Spitzenspiel Tabellenführer Siegfried Materborn (67 Punkte) entthronen. Nutznießer wäre in diesem Fall allerdings der Tabellenzweite FC Aldekerk (66 Punkte), der ein vergleichsweise leichtes Restprogramm hat und deshalb große Chancen auf die Rückkehr in die Bezirksliga hat. Nur noch geringe Hoffnungen auf den großen Wurf darf sich Viktoria Winnekendonk (64 Punkte) machen. Wegen der Posse um eine Gelbsperre im Heimspiel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum wird die Mannschaft wahrscheinlich noch drei Zähler am grünen Tisch verlieren.
Im Keller machen Sturm Wissel (22 Punkte), der SV Issum, der SV Nütterden (beide 21) und die SGE Bedburg-Hau II (18) den einzigen Nichtabsteiger dieses Quartetts unter sich aus.
Die SG Kessel/Ho-Ha ist unter Regie von Trainer Thomas von Kuczkowski praktisch am Ziel und wird sich die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus nicht mehr nehmen lassen. Verfolger SV Bedburg-Hau schaut in die Röhre, weil die Aufstiegsrelegation wegen der hohen Zahl der Bezirksliga-Absteiger aus dem Kreisgebiet entfällt. Der SuS Kalkar steigt ab – damit feiert die neue Spielgemeinschaft mit der SV Hönnepel-Niedermörmter ihre Premiere in der C-Liga. Einen weiteren Absteiger ermitteln der BV DJK Kellen II, der SV Grieth (beide 25 Punkte) und Concordia Goch (23).
Tabellenführer SV Straelen wird am Sonntag im Spiel bei Arminia Kapellen endgültig die 150-Tore-Marke knacken. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist lässt sich auch an der Fleuth nicht vom Sprung in die A-Liga abhalten. Verfolger SF Broekhuysen II hat sich in der Summe ein Unentschieden zu viel geleistet. Der SV Issum II steht bereits als Absteiger fest, aktuell liefern sich noch der SV Walbeck II (18 Punkte) und der TSV Nieukerk II (15) ein Duell um den Klassenerhalt.
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