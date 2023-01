Kleve: Der SV Rindern ist Hallenstadtmeister Der Bezirksligist gewinnt das Finale der Klever Titelkämpfegegen Siegfried Materborn mit 4:3 – und Trainer Christian Roeskens ist damit endlich am Ziel. Titelverteidiger 1. FC Kleve wird vor dem VfR Warbeyen Dritter.

Für Christian Roeskens ist der Traum vom Titelgewinn bei der Klever Stadtmeisterschaft in der Halle endlich in Erfüllung gegangen. Der Coach des Bezirksligisten SV Rindern war beim Budenzauber schon als Spieler im Finale gescheitert. Und bei den Turnieren 2018 und 2019 hatte er als Trainer mit dem SV Donsbrüggen jeweils im Endspiel gegen den 1. FC Kleve den Kürzeren gezogen.

Am Samstag durfte Roeskens bei der Stadtmeisterschaft, die der SSV Reichswalde vor zahlreichen Zuschauern in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ausrichtete, endlich die Trophäe in die Höhe recken, nachdem der SV Rindern das Finale gegen Siegfried Materborn, souveräner Spitzenreiter in der Kreisliga B, mit 4:3 gewonnen hatte.

In einem hochemotionalen Finale hatte sich der Bezirksligist knapp durchgesetzt. Für den SV Rindern war es der erste Turniersieg seit 2017. Der 1. FC Kleve, der erneut mit der zweiten Mannschaft antrat, verpasste den dritten Erfolg in Serie. Er belegte nach einem 7:0 im kleinen Finale gegen den C-Ligisten VfR Warbeyen den dritten Rang.

Die Vorrunde verlief ohne große Überraschungen. In der nominell stärker besetzten Gruppe A stürmte der SV Rindern mit vier Siegen auf Platz eins – auch weil die Auswahl von Christian Roeskens den späteren Gruppenzweiten 1. FC Kleve mit 3:2 bezwang. In der zweiten Fünfer-Gruppe wurde Siegfried Materborn kaum gefordert. Mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 18:1 sorgte der Favorit für klare Verhältnisse. Das Rennen um Platz zwei machte der VfR Warbeyen, der sich mit drei knappen Siegen einen Platz in der Endrunde sicherte.

Im Halbfinale war der VfR dann beim 0:3 gegen den SV Rindern chancenlos. Ungemein spannend verlief dagegen die zweite Halbfinal-Partie. Spielertrainer Sebastian Eul brachte Siegfried Materborn in Führung. Ein Patzer des Materborner Torhüter Andy Kaus ermöglichte dem Fusionsklub den Ausgleich. Auf der anderen Seite sorgte FC-Keeper Lukas Albers mit zwei Glanzparaden dafür, dass die Entscheidung erst im Neunmeterschießen fiel.