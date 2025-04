Kleve: Das sind die heißesten Spiele am Gründonnerstag

Bedburg-Hau empfängt den Spitzenreiter. – Foto: Jette Oster

SGE Bedburg-Hau – Viktoria Goch (Donnerstag, 20 Uhr). Der Bezirksliga-Tabellenführer aus Goch steht unmittelbar vor einer der erfolgreichsten Wochen in der Vereinsgeschichte. Am Ostermontag kann sich die Mannschaft von Trainer Daniel Beine zunächst mit einem Sieg im Finale gegen A-Liga-Spitzenreiter TSV Weeze den Kreispokal sichern. Und nur vier Tage später mit einem Heimsieg gegen Verfolger FC Neukirchen-Vluyn bereits fünf Spieltage vor Saisonende den ersehnten Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Zuvor muss der Spitzenreiter allerdings noch eine Hausaufgabe erledigen. Und das wird nicht unbedingt einfach. Die SGE Bedburg-Hau ist an einem guten Tag immer in der Lage, einen Favoriten zu ärgern. Ein Spieler hat in der Winterpause das Lager gewechselt. Beim Gocher 2:1 im Hinspiel traf Levon Kürkciyan noch im SGE-Trikot, diesmal hat sich der Torjäger gegen seinen Ex-Klub einiges vorgenommen.

DJK Twisteden – Alemannia Pfalzdorf (Donnerstag, 20 Uhr). Im Dreikampf um die rettenden Bezirksliga-Plätze 13 und 14 wird die Alemannia in jedem Fall zunächst die Nase vorn behalten. Verfolger TSV Krefeld-Bockum hat nach dem 1:1 gegen den Kevelaerer SV zwar ebenfalls 27 Punkte auf dem Konto, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Und der TuS Xanten, der aktuell mit 26 Punkten den gefürchteten Relegationsplatz 15 einnimmt, hat spielfrei. Aber selbstverständlich möchte die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens nach dem 1:0 gegen den Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn auch vom Hartjesweg in Twisteden etwas Zählbares mitnehmen. Die Chancen stehen gar nicht einmal so schlecht. Denn der Tabellenzehnte aus dem Kevelaerer Ortsteil holt seine Punkte in der Regel in der Fremde.

Siegfried Materborn – TSV Weeze (Donnerstag, 20 Uhr). Für den Tabellenführer der Kreisliga A Kleve/Geldern gibt’s keine Verschnaufpause. Gerade erst hat sich die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce zu einem 1:1 gegen den Tabellenvierten Viktoria Goch II gemüht, da wartet auch schon die nächste knifflige Aufgabe auf den Aufstiegskandidaten Nummer eins. Der Gegner aus Kleve ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Siegfried Materborn hat nach der Winterpause aus sechs Spielen 16 Punkte geholt und ist mittlerweile auf Rang fünf vorgerückt. Der Spitzenreiter ist in jedem Fall gewarnt, zumal die Blau-Gelben in der Vorsaison in der Siegfried-Kampfbahn eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten.

Arminia Kapellen – SV Nütterden (Donnerstag, 20 Uhr). Gerade einmal drei Punkte aus 23 Spielen – an der Fleuth haben die Planungen für die Zukunft in der Kreisliga B längst gewonnen. Die Gäste können hingegen mit einem Pflichtsieg im Kellerduell ihre Position im Kampf um den A-Liga-Klassenerhalt erheblich verbessern. Aktuell beträgt der Rückstand auf Platz zwölf, der in jedem Fall die Rettung bedeutet, vier Punkte. Auf Platz 13 sind’s nur zwei Zähler. Und dieser sichert auch die A-Liga, wenn eine Etage höher Alemannia Pfalzdorf drin bleibt.