Kleve: Das sind die aufregendsten Spiele vom Wochenende

Kevelaerer SV – TuS Xanten (Sonntag, 15 Uhr). Der Kevelaerer SV kann in der Gruppe vier der Bezirksliga am Sonntag auf Platz zwei klettern – aber nur, wenn der FC Neukirchen-Vluyn am Freitag gegen Viktoria Goch verliert und der KSV gewinnt. Dementsprechend groß wird die Motivation beim Gastgeber sein, den abstiegsgefährdeten TuS Xanten zu schlagen. Aber: Die Xantener haben den KSV schon im Hinspiel gehörig geärgert und es nur knapp mit 2:3 verloren. Nutznießer einer Xantener Niederlage könnte zudem die ebenfalls abstiegsgefährdete Alemannia Pfalzdorf sein, die sich mit einem Heimsieg am Sonntag ab 15.30 Uhr gegen den VfL Tönisberg vom TuS absetzen könnte.

SV Sevelen – Uedemer SV (Freitag, 20 Uhr). Auch in der Kreisliga A Kleve/Geldern geht die Saison in die entscheidende Phase. Der Uedemer SV liegt aktuell mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Viktoria Winnekendonk auf dem zweiten Tabellenplatz, der am Ende der Spielzeit – neben der Meistermannschaft – ebenfalls zum Aufstieg berechtigt. Und um diesen knappen Vorsprung weiter zu verteidigen, muss der USV schon drei Punkte holen. Das wird gegen den Rivalen aus Sevelen allerdings alles andere als ein Spaziergang. Denn der Gastgeber wird alles daran setzen, den Gästen auf ihrem Weg zum Wiederaufstieg schwere Brocken in den Weg zu legen.

SGE Bedburg-Hau II – Siegfried Materborn (Sonntag, 15.30 Uhr). Mit nur zwei Punkten aus den vergangenen sieben Partien trudelt die SGE Bedburg-Hau II langsam in Richtung Kreisliga B. Aktuell steht das Team auf Platz 13, was je nach Ausgang in der Bezirksliga den Klassenerhalt, aber auch den Abstieg bedeuten kann. Um aus eigenen Kräften in der A-Liga zu bleiben und Druck auf den zwölftplatzierten SV Issum, der nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat, zu machen, muss ein Sieg über Materborn her. Die Gäste allerdings haben sich – trotz der Niederlage im jüngsten Heimspiel gegen den TSV Weeze – in der Rückrunde stabilisiert und werden mit Sicherheit in Hasselt nichts zu verschenken haben.

SuS Kalkar – Rheinwacht Erfgen (Sonntag, 15 Uhr). In der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern brechen die Wochen der Wahrheit für die Titelfavoriten sowie Abstiegskandidaten an. Während die Meisterfrage zugunsten des BV Sturm Wissel geklärt scheint, hat Rheinwacht Erfgen noch eine kleine Chance, sich den Klassenerhalt zu sichern. Dafür hat aber ein Sieg beim SuS Kalkar Priorität. Obwohl die Erfgener, die in diesem Jahr bislang nur vier Treffer erzielt haben, momentan die schlechteste Offensive und Defensive der Liga stellen und zehn Zähler Rückstand zum rettenden Tabellenrang 13 aufweisen, haben sie den Glauben an eine Rettung noch nicht aufgegeben. Der Gastgeber könnte mit einem Heimsieg die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausräumen.