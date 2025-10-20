Kleve-Coach Umut Akpinar schäumt vor Wut

Wer Umut Akpinar kennt, der wusste, wie sehr es im Trainer des 1. FC Kleve brodelte. Akpinar kam in der Pause schon nach wenigen Minuten wieder aus der Kabine, in der er zuvor ordentlich Dampf abgelassen haben soll, und setzte sich mit finsterer Miene auf die Bank. Und er verließ beim 0:4 (0:1) des Oberligisten beim Neuling VfL Jüchen-Garzweiler nach dem Abpfiff vor seiner Mannschaft den Ort des traurigen Geschehens. Denn Umut Akpinar hatte fertig.

Seinem Unmut ließ er wenig später freien Lauf. „Das war eine bodenlose Frechheit“, wetterte Umut Akpinar mit Blick auf den über weite Strecken blutleeren Auftritt seines Personals. Den Coach ärgerte maßlos, dass sein Team die Vorlage, die es tags zuvor durch die Niederlagen des SV Biemenhorst und des 1. FC Monheim gegeben hatte, nicht genutzt hatte.

„Wir hatten wieder die Chance, die Abstiegsplätze mit einem Erfolg zu verlassen. Und dann legen wir so ein Spiel hin, in dem von Anfang an die Körpersprache nicht stimmt und wir das Herz nicht auf den Platz gelassen haben. Es geht bei uns alles nur über die richtige Einstellung. Doch wir waren wieder einmal in einem entscheidenden Spiel nicht da. Das ist auch eine Charakterfrage“, sagte Akpinar. Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes war ebenfalls maßlos enttäuscht von der Vorstellung der Mannschaft. „Das war mit Abstand die schlechteste Leistung der Saison.“

Akpinar und Mewes wollten es auch nicht als klitzekleine Entschuldigung durchgehen lassen, dass der Gast vom Unparteiischen Sam Zergan (Düsseldorf) äußerst krass benachteiligt worden war. Dem Referee fehlte wie dem 1. FC Kleve an diesem Tag bei Weitem das Oberliga-Format. Er verhängte gegen Kleve äußerst umstrittene Gelb-Rote Karten für Niklas Klein-Wiele (63.) und Frederik Meurs (69.) sowie einen Elfmeter, bei dem selbst Jüchener Spieler und Zuschauer fassungslos den Kopf schüttelten. „Aber am Schiedsrichter hat es sicherlich nicht gelegen“, sagte Niklas Klein-Wiele als zu Unrecht Bestrafter und schlug damit in dieselbe Kerbe wie sein Trainer. Es hatte einzig und allein am 1. FC Kleve gelegen, auch wenn der Unparteiische mit seinen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf Spiel genommen und mit den Platzverweisen die ohnehin schon bestehende Personalsituation verschärfte hat.

Niklas Klein-Wiele hatte die erste Gelbe Karte erhalten, nachdem er selbst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gefoult worden war. Der Schiedsrichter entschied aber auf Freistoß für Jüchen, worüber sich der Klever beschwerte und verwarnt wurde. Und weil es ein Tag voller Pleiten, Pech und Pannen war, resultierte aus dem unberechtigten Freistoß für den Gastgeber der Jüchener Führungstreffer, als Timo Sanders bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor traf (45.+1).

Jegliches Fingerspitzengefühl ließ der Schiedsrichter bei der Gelb-Roten Karte für Rechtsverteidiger Frederik Meurs vermissen. Meurs wird damit ebenso wie Klein-Wiele am Sonntag, 15 Uhr, in der Heimpartie gegen die Sportfreunde Baumberg fehlen. Ob die in der Abwehr gesetzten Philipp Divis undElidon Bilali, die in Jüchen wegen Knieverletzungen erneut passen mussten, dann wieder dabei sein können, ist die Frage. Dem Oberligisten könnte es somit wieder am qualitativ hochwertigen Personal für die Abwehr mangeln.

Erschreckend war in Jüchen die Leistung in der Offensive, die ein Rückfall in schon vergessene geglaubte Zeiten war. Es fehlten Tempo, Spielwitz und Durchsetzungsvermögen – und somit alle Voraussetzungen, um nach einem Rückstand zur Pause noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Bezeichnend: Der Jüchener Keeper wurde in der 59. Minute durch einen Schuss von Ilkay Akpinar erstmals geprüft. Richtig bitter wurde es in Hälfte zwei nicht nur, weil es zwei Gelb-Rote Karten gab. Beim zweiten Jüchener Treffer durch Yuta Inoue (59.) patzte Torhüter Henning Divis, der ansonsten mit Paraden weitere Gegentore verhinderte. Nach der Elfmeter-Lachnummer setzte Benjamin Schütz (87.) mit einem Kopfball-Treffer den Schlusspunkt.

Die Vorarbeit zu diesem Tor hatte übrigens Justin Francis geliefert, der in der vergangenen Saison noch für den 1. FC Kleve aufgelaufen ist. Er hat sich beim Aufsteiger auf der linken Abwehrseite einen Stammplatz gesichert und zeigte dort gegen seinen Ex-Klub eine gute Leistung. Francis gehörte in der vergangenen Spielzeit am Bresserberg zu den jungen Akteuren, die Umut Akpinar und sein Trainerteam besser gemacht haben. Sie sind jetzt noch mehr als vor einem Jahr gefordert, weil verdammt viel besser werden muss.