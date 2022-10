Klettert Villingen aus der Abstiegszone? FC 08 kann bei Sieg mit Ravensburg gleichziehen +++ Offenburg mit schwerer Aufgabe gegen Bietigheim-Bissingen +++ FFC zum Siegen verdammt

Die momentane Situation deutet darauf hin, dass sich der Freiburger FC am Ende dieser Saison nach vier Jahren in der Oberliga wieder Richtung Verbandsliga verabschieden muss. Die Aufarbeitung der jüngsten Heimpartie gegen Göppingen (0:4) war nicht in fünf Minuten erledigt. „Wir haben besprochen, was nicht gestimmt hat“, sagt Trainer Benjamin Pfahler, „und natürlich auch, was gut war. Das war aber viel zu wenig.“ Im Spiel beim SSV Reutlingen am Samstag, 15.30 Uhr, erwarte er eine Steigerung: „Wir müssen wieder bessere Entscheidungen treffen, gegen den Ball und auch bei Ballbesitz.“ Pfahler erwartet ein „hochattraktives Spiel“ im Kreuzeichestadion. Matthis Eggerts Einsatz ist fraglich (Leistenverletzung). Lukas Bohro fehlt gesperrt. Ali Ibrahim ist nach seinem Nasenbeinbruch wieder ins Training eingestiegen. Nicht mehr für den FFC tätig ist Falko Weis. Der bisherige sportliche Leiter beendete nach drei Jahren seine Tätigkeit. FC 08 Villingen - FV Ravensburg

Fußball-Oberligist FC 08 Villingen steht im Heimspiel gegen den FV Ravensburg (Samstag, 14 Uhr) vor einer Richtung weisenden Partie. Die Elf von Trainer Marcel Yahyaijan steckt in einer Ergebniskrise. Die sportliche Misere spiegelt sich in sieben Begegnungen in Folge ohne einen Sieg wieder. Die Nullachter sind daheim unter Zugzwang. Zumal es in einer Woche gegen Tabellenführer Kickers Stuttgart und danach gegen den starken Aufsteiger ATSV Mutschelbach geht. Aus dem Tabellenkeller zu klettern ist derzeit ein schwieriges Unterfangen. Mit Platz 13 stehen die Villinger auf einem der sechs Abstiegsplätze, auf denen mit dem Freiburger FC, Offenburger FV und dem 1. FC Rielasingen-Arlen drei weitere südbadische Clubs am Abgrund stehen. Bei den Gastgebern fehlt weiterhin Abwehr-Heudegen Mauro Chiurazzi, de noch zwei seiner sieben Spiele Rotsperre absitzen muss. Der FVR hat von den vergangenen vier Spielen drei nicht verloren. Für Jung-Trainer Yahyaijan, 30, ist es im Herbst 2022 die Feuerprobe, ob er ein guter Krisenmanager ist. Das Spielermaterial, um in der Oberliga eine gute Rolle zu spielen, haben die Schwarzwälder in jedem Fall.





Offenburger FV – FSV 08 Bietigheim-Bissingen

„Wir wollen in den verbleibenden drei Spielen so viele Punkte holen, dass wir zum Ende der Hinrunde das Gefühl haben, dass noch alle Möglichkeiten bestehen“, sagt Sascha Ruf, Trainer des Oberligisten Offenburger FV. „Wir möchten auf Tuchfühlung bleiben.“ Dass jede Partie eine große Aufgabe bedeuten wird, versteht sich für den Aufsteiger von selbst. „Wir bauen derzeit eine Art Heimstärke auf“, sagt Ruf zuversichtlich. Der große Platz im Karl-Heitz-Stadion komme dem OFV-Spielsystem entgegen, kleine Plätze mit kompakten Abwehrreihen wie zuletzt in Nöttingen eher nicht. Ruf erwartet am Samstag eine gestandene Oberligamannschaft, „die es uns schwer machen wird. Sie präferieren das Spiel mit dem Ball, weshalb wir noch aggressiver gegen den Ball arbeiten und früh im Mittelfeld stören müssen.“ Dazu müssen natürlich die Fehler aus dem Nöttingen-Spiel abgestellt werden. „Wenn wir hoch angerückt sind, haben wir dem Gegner zu oft den Ball vor die Füße gespielt.“