Kleqka zurück beim FC Kosova – Interne Trainerlösung bei Türk Genclik Der Landesliga-Absteiger ist prima aus den Startlöchern gekommen und freut sich auf ein altbekanntes Gesicht von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Shkelzen Kleqka ist „nach Hause“ zum FC Kosova Regensburg zurückgekehrt. – Foto: Felix Schmautz

„Totgesagte leben halt doch länger“, schmunzelt Lum Gashi, der Sportliche Leiter des FC Kosova. Beinahe wären im Sommer die Lichter ausgegangen beim Regensburger Stadtklub. Doch mit vereinten Kräften verhinderte man das Aus. Eine neue Vorstandschaft wurde gebildet und Enkel Alikaj als Trainer zurückgeholt. Seither geht es am Weinweg wieder stark bergauf. Auch sportlich hat sich der Verein nach dem Abstieg aus der Landesliga konsolidiert. Drei der ersten vier Saisonspiele in der Bezirksliga Süd wurden gewonnen.



Vor dem heutigen Auswärtsmatch beim FC Oberhinkofen (Freitag, 18.30 Uhr) kann der FC Kosova eine weitere erfreuliche Nachricht bekanntgeben: Shkelzen Kleqka ist zurück! Der 33-jährige Mittelfeldantreiber spielte bereits in der Vergangenheit viele Jahre für Kosova und war bis zuletzt als Spielertrainer beim SV Türk Genclik Regensburg tätig. Den Kreisliga-Rückkehrer hat er nun in Richtung seines Ex-Klubs verlassen.

Wenn alles glatt läuft, könnte Kleqka bereits heute Abend sein Debüt im Kosova-Trikot geben. „Im Verein freut sich jeder über die Rückkehr eines Spielers, der in der Vergangenheit viel mitgewirkt hat und einen großen Anteil am Werdegang des Vereins hatte. Wir kennen Shkelzen bestens und der Kontakt ist nie abgerissen. Oft hat er unsere Spiele und wir seine Spiele angeschaut. Er ist mit fast jedem im Verein befreundet“, freut sich Lum Gashi und betont: „Er will einfach Spaß am Fußball haben und kommt rein als Spieler zu uns, nicht etwa als spielender Co-Trainer. Diese Woche hat er schon komplett bei uns mittrainiert.“ Der Funktionär möchte sich noch bei den Verantwortlichen des SV Türk Genclik für den „umkomplizierten Ablauf des Transfers“ bedanken.



Shkelzen Kleqka spielte bereits von 2015 bis 2023 – mit einem kurzen Intermezzo beim damaligen Landesligisten SV Fortuna – für den FC Kosova. Gemeinsam feierte man Aufstiege in die Kreisliga und Bezirksliga. Nach den Stationen SV Wenzenbach und FSV VfB Straubing schloss sich der Mittelfeld-Techniker zur Saison 2025/26 dem SV Türk Genclik an. Im Regensburger Osten fungierte er als Spielertrainer und führte die Mannschaft über die Relegation zurück in die Kreisliga.





Nun also die Rückkehr an den Weinweg, zu der Kleqka selbst folgendes kundtut: „Nach gut zwei Jahren bin ich wieder nach Hause zurückgekehrt. Für mich ist es ein ganz besonderes Gefühl, wieder für den FC Kosova zu spielen. Zunächst möchte ich mich beim SV Türk Genclik Regensburg für die Möglichkeit bedanken, die man mir als Trainer gegeben hat. Wir haben ein Jahr lang sehr viel schöne Zeit miteinander verbracht und gemeinsam den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Dafür bin ich sehr dankbar. Aus persönlichen Gründen meinerseits mussten sich unsere Wege nun jedoch trennen. Einer dieser Gründe war die Zeit. Es war für mich zunehmend schwierig, im Alltag genügend Zeit für alles zu finden. Ich bin Vater und habe Kinder. Ich glaube, dass sie die Anwesenheit ihres Vaters mehr verdienen – sei es zu Hause oder einfach gemeinsam mit ihnen im Park. Diese Zeit mit meiner Familie ist für mich sehr wertvoll. Der FC Kosova ist für mich wie ein zweites Zuhause. Als ich mit dem Verein gesprochen habe, musste ich nicht zweimal überlegen. Die Entscheidung war für mich sofort klar: Ich sage Ja. Ich freue mich sehr auf die Rückkehr, auf die Menschen, die diesen Verein ausmachen, und auf die gemeinsame Zeit beim FC Kosova“, schildert der Routinier ausführlich seine Wechselgründe.



Auf der Gegenseite muss der SV Türk Genclik Regensburg im laufenden Ligabetrieb der Kreisliga 1 einen schmerzhaften Weggang verkraften. Kleqka stand noch letzten Sonntag beim Auswärtsspiel in Ziegetsdorf als Spielertrainer in der Verantwortung. Vom abrupten Abschied zeigen sich die Vereinsverantwortlichen enttäuscht: „Der Wechsel von Shkelzen Kleqka kam für uns plötzlich und unerwartet. Noch vor einer Woche hatte er uns zugesichert, dass er den SV Türk Genclik Regensburg nicht verlassen würde – auch für den Fall, dass er seine Tätigkeit als Trainer beendet. Mit dem FC Kosova Regensburg hatten wir bisher immer ein gutes Verhältnis. Umso enttäuschender ist es für uns, dass dieser Wechsel ohne vorherige Rücksprache mit uns und über einen Amateurvertrag abgewickelt wurde. Wir finden es sehr schade, wie der FC Kosova Regensburg und Shkelzen Kleqka in dieser Angelegenheit gehandelt haben. Wir hätten uns einen fairen und offenen Umgang miteinander gewünscht. Wir wünschen Shkelzen für die Zukunft trotzdem alles Gute.“



