"Kleinigkeiten werden entscheidend sein" - Aufsteigerduell in Esens

Nach einer intensiven Trainingswoche geht der VfR Voxtrup zuversichtlich in das kommende Auswärtsspiel beim TuS Esens. Trainer Alexander Heinz warnt jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen: „Esens ist bekannt für seine robuste und zweikampfstarke Spielweise und zeigt auf dem eigenen Kunstrasenplatz auch spielerische Qualitäten.“

Die beiden Aufsteiger sind aktuell noch nicht ganz in der Liga angekommen und es geht für beide Teams darum, Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Entsprechend erwartet Heinz eine Begegnung auf Augenhöhe: „Wir müssen davon ausgehen, dass Kleinigkeiten den Ausgang des Spiels entscheiden werden.“

Das Ziel für Voxtrup ist klar: Drei Punkte sollen mit auf die Heimreise genommen werden. Dafür will die Mannschaft von Beginn an ihre beste Leistung abrufen und den positiven Schwung der Trainingsarbeit auf den Platz bringen. Anpfiff ist dann am Sonntag bereits um 14.00 Uhr.