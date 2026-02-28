 2026-02-20T12:29:42.904Z

"Kleinigkeiten werden entscheiden" - Spitzenspiel in Kästorf

Für den Bovender SV steht am morgigen Nachmittag das Auswärtsspiel beim SSV Kästorf an. In der Tabelle treffen der Fünfte und der Sechste aufeinander, wobei Bovenden mit drei Punkten Vorsprung anreist, allerdings auch mit einem Spiel mehr absolviert. Mit einem Sieg würde Kästorf, aufgrund des klar besseren Torverhältnis, vorbeiziehen..

