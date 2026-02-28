Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
"Kleinigkeiten werden entscheiden" - Spitzenspiel in Kästorf
Für den Bovender SV steht am morgigen Nachmittag das Auswärtsspiel beim SSV Kästorf an. In der Tabelle treffen der Fünfte und der Sechste aufeinander, wobei Bovenden mit drei Punkten Vorsprung anreist, allerdings auch mit einem Spiel mehr absolviert. Mit einem Sieg würde Kästorf, aufgrund des klar besseren Torverhältnis, vorbeiziehen..
Gäste-Trainer Yannick Broscheit erwartet eine anspruchsvolle Partie: „Kästorf ist ein super Gegner und sie haben sich zum Ende der Hinrunde auch auf dem Platz gefunden. Vor der Saison waren sie für mich eines der Top-Teams der Liga. Der Start in ihre Saison war nicht so gut, wie erwartet, jetzt sind sie aber dort angekommen, wo sie auch leistungstechnisch hin gehören.“ Vor der Winterpause gewann Kästorf sogar fünf Spiele in Serie. Der Bovender SV hingegen ist seit zwei Partien sieglos.
Entsprechend gewarnt geht der Bovender SV in das Duell: „Es wird ein schweres Spiel. Wir müssen von Anfang an alles annehmen und dürfen uns keine leichten Fehler erlauben.“ Das Hinspiel gewann sein Team im Übrigen knapp mit 1:0. Dort zeigte man, dass man zurecht die beste Defensive der Liga stellt.
Auf dem Rasen in Kästorf ist es noch unklar, wie gut der Zustand des Platzes ist: „Es wird ein schwer zu bespielender Rasen werden, sollte das Spiel stattfinden.“ so Broscheit. Dennoch sieht der Coach sein Team bereit: „Fitnessmässig befinden wir uns in einer richtig guten Verfassung, die ersten Spiele sind aber immer ein bisschen eine Wundertüte.“
Abschließend betonte Broscheit, wie eng es werden könnte: „Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, die am Ende entscheiden.“Alles deutet also auf ein enges Duell zweier Tabellennachbarn hin, bei dem Nuancen den Ausschlag geben könnten.
Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr.