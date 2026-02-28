"Kleinigkeiten werden entscheiden" - Spitzenspiel in Kästorf

Gäste-Trainer Yannick Broscheit erwartet eine anspruchsvolle Partie: „Kästorf ist ein super Gegner und sie haben sich zum Ende der Hinrunde auch auf dem Platz gefunden. Vor der Saison waren sie für mich eines der Top-Teams der Liga. Der Start in ihre Saison war nicht so gut, wie erwartet, jetzt sind sie aber dort angekommen, wo sie auch leistungstechnisch hin gehören.“ Vor der Winterpause gewann Kästorf sogar fünf Spiele in Serie. Der Bovender SV hingegen ist seit zwei Partien sieglos.

Entsprechend gewarnt geht der Bovender SV in das Duell: „Es wird ein schweres Spiel. Wir müssen von Anfang an alles annehmen und dürfen uns keine leichten Fehler erlauben.“ Das Hinspiel gewann sein Team im Übrigen knapp mit 1:0. Dort zeigte man, dass man zurecht die beste Defensive der Liga stellt.

Auf dem Rasen in Kästorf ist es noch unklar, wie gut der Zustand des Platzes ist:

„Es wird ein schwer zu bespielender Rasen werden, sollte das Spiel stattfinden.“ so Broscheit. Dennoch sieht der Coach sein Team bereit: „Fitnessmässig befinden wir uns in einer richtig guten Verfassung, die ersten Spiele sind aber immer ein bisschen eine Wundertüte.“