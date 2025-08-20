„Kleinigkeiten werden entscheiden“: Eber und Zorneding wollen Pleiteserien beenden

Bereits um 18.15 Uhr empfängt der TSV Zorneding heute den TSV Ebersberg zum Landkreisderby in der Bezirksliga, Gruppe Ost. Der Grund für den frühen Anstoß ist das fehlende Flutlicht auf dem Zornedinger Hauptplatz, der Nebenplatz war aber keine Option.

Beide Trainer erwarten nun ein Abendspiel auf Augehöhe. „Das Spiel wird super eng, Kleinigkeiten werden entscheiden.“ Sascha Bergmann auf Zornedinger Seite kennt den Kontrahenten. „Ebersberg zeigte auch einige positive Ansätze. Sie haben aber ihre Momente nicht greifen können.“

Die Punktausbeute der beiden Kreisvereine blieb im bisherigen Saisonverlauf sehr überschaubar, bei einem jeweils allerdings ausgesprochen schweren Startprogramm. Während Zorneding zumindest am ersten Spieltag beim SB DJK Rosenheim dreifach punktete und danach drei Niederlagen kassierte, blieb der TSV Ebersberg als Aufsteiger bislang ohne einen einzigen Zähler.

Zorneding will gegen Ebersberg gewinnen – schwere Spiele in den kommenden Wochen

Diese hatten die Eber bis auf die Partie gegen Forstinning stets, doch am Ende standen durchweg Niederlagen. Bergmann will nun gegen Ebersberg trotz einiger urlaubsbedingten Wechsel die maximale Qualität seines Teams auf den Platz bringen. „Dann können wir viele Mannschaften in der Bezirksliga schlagen.“ Und angesichts der kommenden Gegner aus Dorfen und Töging wäre es auch nicht verkehrt, zu punkten.

Dies möchte natürlich auch Ebersberg und damit die Resultattristesse durchbrechen. „Von den grundsätzlichen Voraussetzungen sehe ich uns auf einem ähnlichen Niveau wie Zorneding, auch wenn sie durch das eine Jahr Bezirksliga weiter sind.“ Gästetrainer Michael Hieber sieht also ähnlich zu seinem Pendant die Erfolgsquoten bei 50/50.

„Die bessere Tagesform wird entscheiden. Und Sascha kennt uns gut, er wird eine Idee haben.“ Dieser kann Hieber mit einem etwas besser aufgestellten Kader begegnen, zuletzt fand sich sogar sein eigener Name auf dem Spielberichtsbogen.