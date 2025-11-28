Kleinigkeiten können erneut entscheidend sein“

„Wir können in Wenden mit einem großen Kader antreten und erwarten dort ein Spiel, bei dem Kleinigkeiten, wie schon beim 1:0 im Hinspiel, entscheidend sein können“, sagt Stucki. Nach dem jüngsten Erfolg über Peine und einer stabilen Defensivphase reist der Tabellendritte mit Selbstvertrauen an.

Für besonderen emotionalen Akzent sorgt die Rückkehr von Betreuer Maic Schäfer, der in Wenden lange wirkte und dort große Erfolge feierte. Sein Wiedersehen mit dem früheren Umfeld dürfte der Partie eine zusätzliche Note verleihen.

In der Tabelle trennen beide Teams elf Punkte: Während Acosta II mit 26 Zählern auf dem dritten Platz steht, rangiert der FC Wenden als Zwölfter bei 15 Punkten im hinteren Mittelfeld. Dennoch gilt Wenden als unangenehm – ein Spaziergang wird es für den Aufsteiger nicht.

Stucki zeigt sich dennoch zuversichtlich: Mit einem breiten Aufgebot und der Möglichkeit, personell flexibel zu reagieren, will der BSC Acosta II aus Wenden Zählbares mitnehmen und sich weiter in der Spitzengruppe behaupten.