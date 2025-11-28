Kleinfeld-WM in Mexiko: Gelungener Test gegen Frankreich

Die deutsche Mannschaft tritt am späten Sonntagabend deutscher Zeit (30. November, 23 Uhr) zu ihrem ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine an. Seit Mittwoch befindet sich die Nationalmannschaft um Wattenscheids Leistungsträger Ilias Anan in Mexiko und hat am gestrigen Donnerstag ein Testspiel gegen Frankreich bestritten.
In einer intensiven und temporeichen Partie gegen Frankreich setzte sich das Team von Bundestrainer-Duo Malte Froehlich und Marc Müller mit 5:4 durch. Frankreich wurde im vergangenen Sommer immerhin Vize-Europameister in Moldawien und konnte erst im Finale von Polen gestoppt werden.
Die deutsche Mannschaft erwischte den perfekten Start. Konstantin Fries und Ilias Anan brachten die frühe Führung (1./2.). Frankreich blieb dran und verkürzte (6.), doch erneut Fries stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (13.). Ein Eigentor hielt das Nachbarland im Spiel (17.). Mit seinem dritten Treffer stellte Fries noch vor der Pause auf 4:2 (18.).
In der zweiten Halbzeit blieb es wild: Hassidou (21.) und Asselineau (24.) glichen für Frankreich aus, doch Deutschland behielt die Nerven. In der 36. Minute markierte Anan mit einer sehenswerten Grätsche seinen zweiten Treffer des Spiels und sorgte damit für den 5:4-Endstand.