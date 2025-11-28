Kleinfeld-WM in Mexiko: Gelungener Test gegen Frankreich

Schwierige Bedingungen auf dem Trainingsplatz

Das Freundschaftsspiel fand auf einem Trainingsplatz in Cancún statt – und die äußeren Umstände hatten es in sich. Kurz vor dem Anpfiff hatte es stark geregnet, der Platz war entsprechend nass und extrem rutschig. Beide Teams mussten sich schnell an die Bedingungen anpassen, was den Test zu einer echten Herausforderung machte.

Torreiches Spektakel von Beginn an

Die deutsche Mannschaft erwischte den perfekten Start. Konstantin Fries und Ilias Anan brachten die frühe Führung (1./2.). Frankreich blieb dran und verkürzte (6.), doch erneut Fries stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (13.). Ein Eigentor hielt das Nachbarland im Spiel (17.). Mit seinem dritten Treffer stellte Fries noch vor der Pause auf 4:2 (18.). In der zweiten Halbzeit blieb es wild: Hassidou (21.) und Asselineau (24.) glichen für Frankreich aus, doch Deutschland behielt die Nerven. In der 36. Minute markierte Anan mit einer sehenswerten Grätsche seinen zweiten Treffer des Spiels und sorgte damit für den 5:4-Endstand. >>> der deutsche Kader

Starker Charaktertest vor der WM

Das Team zeigte trotz schwieriger Platzverhältnisse viel Spielfreude, Tempo und Effizienz vor dem Tor. Besonders die Offensive präsentierte sich in Topform, während die Mannschaft in den entscheidenden Momenten die nötige Ruhe behielt.