Allgemeines
Ilias Anan erzielte zwei Tore im Test gegen Frankreich.
Ilias Anan erzielte zwei Tore im Test gegen Frankreich. – Foto: Julian Meusel

Kleinfeld-WM in Mexiko: Gelungener Test gegen Frankreich

In der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit startet der "Socca World Cup" in Cancun/Mexiko.

Die deutsche Mannschaft tritt am späten Sonntagabend deutscher Zeit (30. November, 23 Uhr) zu ihrem ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine an. Seit Mittwoch befindet sich die Nationalmannschaft um Wattenscheids Leistungsträger Ilias Anan in Mexiko und hat am gestrigen Donnerstag ein Testspiel gegen Frankreich bestritten.

In einer intensiven und temporeichen Partie gegen Frankreich setzte sich das Team von Bundestrainer-Duo Malte Froehlich und Marc Müller mit 5:4 durch. Frankreich wurde im vergangenen Sommer immerhin Vize-Europameister in Moldawien und konnte erst im Finale von Polen gestoppt werden.

Schwierige Bedingungen auf dem Trainingsplatz

Das Freundschaftsspiel fand auf einem Trainingsplatz in Cancún statt – und die äußeren Umstände hatten es in sich. Kurz vor dem Anpfiff hatte es stark geregnet, der Platz war entsprechend nass und extrem rutschig. Beide Teams mussten sich schnell an die Bedingungen anpassen, was den Test zu einer echten Herausforderung machte.

Torreiches Spektakel von Beginn an

Die deutsche Mannschaft erwischte den perfekten Start. Konstantin Fries und Ilias Anan brachten die frühe Führung (1./2.). Frankreich blieb dran und verkürzte (6.), doch erneut Fries stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (13.). Ein Eigentor hielt das Nachbarland im Spiel (17.). Mit seinem dritten Treffer stellte Fries noch vor der Pause auf 4:2 (18.).

In der zweiten Halbzeit blieb es wild: Hassidou (21.) und Asselineau (24.) glichen für Frankreich aus, doch Deutschland behielt die Nerven. In der 36. Minute markierte Anan mit einer sehenswerten Grätsche seinen zweiten Treffer des Spiels und sorgte damit für den 5:4-Endstand.

>>> der deutsche Kader

Starker Charaktertest vor der WM

Das Team zeigte trotz schwieriger Platzverhältnisse viel Spielfreude, Tempo und Effizienz vor dem Tor. Besonders die Offensive präsentierte sich in Topform, während die Mannschaft in den entscheidenden Momenten die nötige Ruhe behielt.

>>> der Spielplan der Kleinfeld-Weltmeisterschaft

Mit diesem Sieg geht die DKFV-Auswahl mit einem positiven Gefühl in die letzten Vorbereitungsstunden vor dem ersten Gruppenspiel am Sonntagabend 17 Uhr (23 Uhr Deutscher Zeit). Zu sehen sind die Spiele kostenlos auf Twitch unter www.twitch.tv/kleinfeldfussball
