Kleinfeld-WM im ReLive: Deutschland verliert gegen Spanien unglücklich

Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen die Ukraine steht die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien unter Zugzwang. Verlieren verboten ist das Motto!
Um 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr deutscher Zeit) ist die Partie angesetzt. FuPa wird ausführlich im Liveticker von der Partie berichten. Zudem verlinken wir euch hier den Youtube-Stream der International Socca Federation sowie den Twitch-Stream des deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbands.
Die Ukraine bestätigte derweil am Nachmittag deutscher Zeit, dass sie der klare Gruppenfavorit sind. Kolumbien, das zum Auftakt Spanien mit 2:1 besiegt hatte, unterlag klar mit 1:6. Nun gilt es für Deutschland, mit einem Sieg gegen Spanien ein "Gruppen-Finale um Platz 2" gegen Kolumbien zu erreichen.
Socca World Cup, Gruppe G, 2. Spieltag:
Deutschland – Spanien 2:3
Deutschland: Lukas Betz, Leevi Andreß - Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Amar Cekic, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 1:0 Halil Ibrahim Yilmaz (12.), 1:1 (25.), 1:2 (28.), 2:2 Konstantin Fries (36.), 2:3 (40.+7, Technisches Tor nach Regelverstoß bei Penalty)
Hinweis: Sidney Friede, Ex-Hertha-Top-Talent und Icon League-Topspieler, reist aufgrund seiner Rippenverletzung nicht nach. Dies gab der 27-Jährige am Montagabend während des Icon League-Spieltags bekannt.
Re-Stream (mit englischem Kommentar)
Re-Stream (mit deutschem Kommentar)
So lief das Spiel:
Die deutsche Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Gruppenspiel bei der WM in Mexiko verloren. Nach dem 0:3 gegen die Ukraine unterliegt das Team nun Spanien äußerst unglücklich mit 2:3, obwohl die Mannschaft über weite Strecken ein starkes, intensives Spiel zeigt. Damit steht Deutschland vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien mit dem Rücken zur Wand. Das erste Spiel dieser Gruppe am heutigen Tag fand bereits morgens um 8:00 Uhr mexikanischer Zeit statt. Die Ukraine besiegte Kolumbien mit 6:1 und führt die Gruppe klar an.
Bissiger Start und frühe Dominanz
Deutschland beginnt hochkonzentriert, extrem zweikampfstark und mit viel Kontrolle. Besonders beeindruckend: Cekic, der quasi direkt vom Flugzeug aufs Feld kommt und sofort gefährlich abschließt. Auch Haitz sorgt mehrfach für Torgefahr.
In der 13. Minute belohnt sich das Team: Yilmaz verwandelt nach Vorlage von Metidji zum 1:0. Deutschland ist hart, präsent und mental voll da – Spanien hat sichtbar Probleme. Zur Pause wird das Spiel hektischer und körperlicher. Beide Teams schenken sich nichts. es geht jedoch mit der 1:0-Führung in die Pause.
Nach mehreren Paraden von Betz fällt schließlich das 1:1 durch Spaniens Nr. 16 Roberto Galan (25.). Nur wenig später trifft die Nr. 9 Luis Villalba per Freistoß zum 1:2.Doch Deutschland zeigt Moral: Chandra setzt Fries in Szene der per Hacke den Ball nach unten links ins Tor schiebt – 2:2 (36.).
Es läuft bereits die Schlussphase, als ein Foulspiel von Deutschland mit der gelben Karte bestraft wird. Eine sehr harte Entscheidung in einem generell sehr körperlichem Spiel. Die Folge: Unterzahl für die Deutsche Mannschaft für die letzten zwei Minuten.
Deutschland wirft sich rein und verteidigt mit eisernem Wille und schafft es ohne Gegentor zu bleiben. Dann beginnt die Nachspielzeit von zwei Minuten. Ein Schuss der Ukrainer aus der zweiten Reihe springt aus wenigen Metern an die Hand des deutschen Defensivmanns. Der Schiedsrichter entscheidet auf Penalty doch der VAR greift ein und die Szene wird sich durch den Schiedsrichter erneut angeschaut. Doch seine Entscheidung steht: Penalty für die Ukraine.
Das Trainerduo Froelich/Müller entscheidet sich dafür die Keeper für diese Aktion zu tauschen. Der 17-Jährige Leevi Andress kommt aufs Feld und tritt gegen Jon Otermin an. Der Penalty wird ausgeführt und Otermin hat 10 Sekunden Zeit um den Ball ins Tor zu schießen. Andress hält die 1gegen1-Situation bockstark und auch der Nachschuss geht neben das Tor.
Doch auf einmal pfeift der Schiedsrichter erneut und der VAR schaltet sich erneut ein. Es wird überprüft ob ein Deutscher Spieler vor Ablauf der 10 Sekunden die eigene Hälfte in der der Penalty gespielt wurde betreten hat. Nach weiteren 4 Minuten kommt die Entscheidung; der Schiedsrichter wertet die Situation regelkonform mit einem technischem Tor für Spanien. Somit steht es 3:2 für die Spanier.
Kurz darauf beendet der Schiedsrichter das Spiel. Durch die Verzögerungen des VAR wurde das Spiel deutlich in die Länge gezogen doch der Schiedsrichter beendete die Partie ohne einen weiteren Angriff der Deutschen zuzulassen.
Nach zwei Niederlagen ist die Chance aufs Weiterkommen weiterhin vorhanden.
Deutschland kommt weiter, wenn…
Es ist die letzte Chance – aber sie existiert und die Ukraine geht als Favorit ins Match mit Spanien. Die Höhe des Deutschen gebrauchten Sieges ergibt sich vorher aus dem Ergebnis der Ukraine gegen Spanien. Nach der Tordifferenz zählt die Anzahl der erzielten Tore als nächster Indikator vor dem direkten Vergleich.
Das letzte Gruppenspiel gegen Kolumbien findet heute Nacht um 1.00 Uhr deutscher Zeit statt. Spanien spielt eine Stunde vorher um 0.00 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (zu sehen auf Youtube unter www.youtube.com/@InternationalSoccaFederation)
Zu sehen sind die Spiele kostenlos auf Twitch unter www.twitch.tv/kleinfeldfussball
___
Socca World Cup, Gruppe G, 1. Spieltag:
Deutschland – Ukraine 0:3 (0:1)
Deutschland: Lukas Betz, Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Ilias Anan, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 0:1 (9.), 0:2 (28.), 0:3 (34.)
Re-Stream (mit englischem Kommentar):
Re-Stream (mit deutschem Kommentar)