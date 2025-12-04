Kleinfeld-WM: Deutschland zieht mit Kantersieg ins Achtelfinale ein

Es ist für Deutschland die perfekte Chance, Revanche zu nehmen. Im Sommer gab es gegen Ungarn bei der Europameisterschaft in Moldawien eine bittere 0:1-Niederlage im Achtelfinale.

Am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit wartet nun im Achtelfinale Ungarn, die ihre Gruppe souverän mit 16:0-Toren gewonnen haben. Offizieller Anstoß ist um 4.35 Uhr. Da es aber das letzte Spiel des Tages ist und zuvor sieben Partien ausgetragen werden, könnte es sich ggf. auch etwas nach hinten verschieben.

Von Beginn an war klar, dass ein "einfacher" Sieg gegen Kolumbien reichen würde. Die deutschen Akteure waren daher hellwach und gaben nach frühen Toren die Partie nicht mehr aus der Hand. Am Ende stand ein 7:1-Kantersieg zu Buche.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt glückte Deutschland doch noch der Einzug in die K.o.-Runde. Die Ukraine gewann nach torloser erster Halbzeit souverän mit 6:1 gegen Spanien und ebnete damit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit den deutschen Weg in das Achtelfinale.

Schon vorher war klar: Ein Dreier würde reichen, um als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde einzuziehen. Und die deutsche Mannschaft ließ von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran, dass sie diesen Plan konsequent umsetzen wollte.

Die deutsche Nationalmannschaft hat im dritten Gruppenspiel des TUI Soccer World Cup 2025 in Cancún ihre Pflicht überzeugend erfüllt. Gegen Kolumbien gelang dem Team des Deutschen Kleinfeldfußballverbandes ein beeindruckender 7:1-Sieg – und damit der verdiente Einzug ins Achtelfinale.

Bereits nach fünf Minuten zappelte der Ball erstmals im kolumbianischen Netz. Nach einem wuchtigen Abschluss von Cekic sprang der Ball vom Pfosten an den Keeper – und von dort ins Tor zum 1:0.

Die DKFV-Auswahl blieb dran: In der 8. Minute setzte Cekic stark nach, legte vor dem Tor quer auf Chandra, der nur noch einschieben musste – 2:0. Deutschland dominierte, Kolumbien kam kaum aus der eigenen Hälfte.

Auch defensiv stand das Team sicher: Als Kolumbiens Nummer 18 aus großer Distanz überraschend abzog und den Ball brandgefährlich in den Winkel schlenzte, reagierte Keeper Betz überragend und verhinderte den Anschlusstreffer.

Tor-Gala vor der Pause

Die nächste deutsche Druckphase brachte das 3:0: Yilmaz traf in der 12. Minute nach Vorlage von Wurm. Der vierte Treffer lag mehrfach in der Luft – Fries setzte einen Schuss knapp vorbei, und Kolumbien wirkte zunehmend überfordert. In der 14. Minute dann eine Schlüsselszene: Der kolumbianische Torwart spielte den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand, sah Gelb und musste wegen der Zeitstrafe für zwei Minuten vom Feld. Deutschland agierte ruhig und nutzte die Überzahl clever aus, auch wenn zunächst kein Tor fiel.

Kurz vor der Pause erhöhte Haitz schließlich auf 4:0, nachdem Deutschland im hohen Pressing einen Fehlpass erzwang und der Ball direkt vor seine Füße sprang. Der Abschluss ins leere Tor war nur noch Formsache.

Zweite Halbzeit: Kontrolle, Spielwitz und ein besonderes Kopfballtor

Unmittelbar nach der Halbzeit gelang Metidji das 5:0 für die deutsche Mannschaft nach Vorlage von Yilmaz. Erst wurde die Aktion abgepfiffen – doch der VAR griff ein, und der Treffer wurde gegeben. Ein wichtiges Signal in Richtung Turnierverlauf. Metidji dribbelte sich mehrfach stark durch die Defensive, wurde allerdings einmal hart gestoppt. Cekic setzte den folgenden Freistoß ungefährlich über das Tor.

Kolumbien versuchte, über Standards zurück ins Spiel zu kommen, doch Betz parierte erneut stark gegen die Nummer 18. Deutschland blieb spielbestimmend – und legte weiter nach.

Zunächst verkürzten die Kolumbianer in der 28. Minute sehenswert auf 1:5. Doch die Antwort kam sofort: In der 29. Minute traf Fries per Kopf nach einem tollen Heber von Anan und einer cleveren Kopfballablage von Metidji – ein wunderschön herausgespieltes 6:1.

In der 34. Minute setzte Cekic mit einem präzisen Linksschuss das 7:1. Nur eine Minute später lief er erneut mit Tempo auf das Tor zu, verfehlte jedoch knapp.

Doch noch ins Achtelfinale: Ein Statement-Sieg

Nach 40 Minuten war Schluss. Deutschland gewinnt mit 7:1 – ein Erfolg, der in dieser Deutlichkeit auch international wahrgenommen werden dürfte. Die Mannschaft zeigte Offensivfreude, Pressing-Qualität und herausragende individuelle Aktionen.

Mit diesem Sieg steht die DKFV-Nationalmannschaft vollkommen verdient im Achtelfinale des TUI Soccer World Cups in Cancún. Dort wartet nun die nächste Herausforderung – doch nach diesem Auftritt darf das Team selbstbewusst nach vorne blicken.

Nach dem Sieg hat Deutschland morgen spielfrei wenn die letzten Gruppenspiele gespielt werden. Daraufhin wird das Achtelfinale in der Nacht von Freitag auf Samstag um 04:35 gespielt. Es geht gegen Ungarn. Damit kommt es zu einem Rückspiel zum Achtelfinale der EM diesen Sommer in Moldawien. Dort setzte sich die ungarische Mannschaft mit 1:0 durch. Die deutsche Mannschaft wird daher um so mehr auf eine Revanche gegen Ungarn und den Einzug ins Viertelfinale brennen.

Zu sehen sind die Spiele kostenlos auf Twitch unter www.twitch.tv/kleinfeldfussball