Kleinfeld-Nationalmannschaft: Vorbereitungsturnier in Polen steht an

Als Vorbereitung auf den "Socca Euro Cup" nimmt die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft um das Nationaltrainer-Duo Malte Froehlich und Marc Müller am kommenden Wochenende bei einem Einladungsturnier in Polen teil.

Neben den Gastgebern, immerhin amtierender Weltmeister, wird Ungarn beim "JOCZ Stomil Cup 2026" dabei sein. Im Modus Jeder-gegen-Jeden geht es am Sonntag ab 15 Uhr in Olsztyn los.