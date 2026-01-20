Kleinfeld-Nationalmannschaft: Vorbereitungsturnier in Polen steht an

Als Vorbereitung auf den "Socca Euro Cup" nimmt die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft um das Nationaltrainer-Duo Malte Froehlich und Marc Müller am kommenden Wochenende bei einem Einladungsturnier in Polen teil.
Neben den Gastgebern, immerhin amtierender Weltmeister, wird Ungarn beim "JOCZ Stomil Cup 2026" dabei sein. Im Modus Jeder-gegen-Jeden geht es am Sonntag ab 15 Uhr in Olsztyn los.
Die ersten vier Akteure der deutschen Auswahl sind bekannt, allesamt Debütanten. Nach dem zuletzt enttäuschenden Ergebnis bei der Weltmeisterschaft wird auf "frisches Blut" gesetzt.
Kaies Alasame (24) | Two Stripes United (Icon League) | FC Büderich (Oberliga Niederrhein)
Marco Cirillo (27) | Protatos (Baller League) | SpVg Solingen 03 (Landesliga Niederrhein) | 116-facher Regionalliga-Akteur (u. a. SG Wattenscheid 09, KFC Uerdingen, Wuppertaler SV)
Pascal Brossmann (23) | Fokus Eagles (Icon League) | Delay Sports Berlin (Bezirksliga Berlin)
Niklas Reichel (30) | Torwart | Gönrgy Allstars (Baller League) | vereinslos seit Sommer 2023, konzentriert sich seitdem auf die Kleinfeld-Liga (früher Regionalliga Südwest mit Schott Mainz), war für die Weltmeisterschaft in Mexiko nominiert, musste aber absagen.