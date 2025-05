Kleinfeld-Europameisterschaft steht vor der Tür: das deutsche Aufgebot Am 4. Juni 2025 startet die Kleinfeld-Europameisterschaft in Chisinau/Moldawien.

22 Länder kämpfen bis zum 8. Juni um den Titel beim "Socca Euro Cup", so der offizielle Name. Die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase auf Albanien, Georgien, Türkei und Tschechien. Die ersten Drei der Fünfer-Gruppe kommen sicher weiter.