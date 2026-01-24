Kleinfeld-Deutschland gewinnt "Drei-Nationen-Turnier" in Polen

Als Vorbereitung auf den "Socca Euro Cup" nimmt die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft um das Nationaltrainer-Duo Malte Froehlich und Marc Müller am heutigen Samstag bei einem Einladungsturnier in Polen teil.

Neben den Gastgebern, immerhin amtierender Weltmeister, wird Ungarn beim "JOCZ Stomil Cup 2026" dabei sein. Im Modus Jeder-gegen-Jeden geht es ab 18.15 Uhr in Olsztyn los.

Auf dem polnischen Youtube-Kanal PilkaNaOrliku werden die Partien live übertragen. Auch der deutsche Kleinfeld-Fußball-Verband (DKFV) zeigt die deutschen Partien auf seinem Twitch-Kanal Kleinfeldfussball. Die Streams haben wir für euch hier eingefügt.