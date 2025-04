Kleines Stimmungstief

Mit dem Fanionteam des FC Küsnacht wartete bereits der nächste Vertreter der Zürcher Goldküste. Trotz vermeintlich aufgeblähtem Kader sah sich das Trainergespann um Westerberg und Reif aufgrund der Verletzungshexe gezwungen, einige personelle Rochaden vorzunehmen. Auch in der Defensive war man gewillt, nach dem halben Stängeli etwas geordneter zu stehen. Ein halbes (Bier-)Stängeli sollte einem Spieler des FC Neumünster ohnehin nichts anhaben. Der Wunsch war der Vater des Gedankens. Bereits nach zwei gespielten Minuten musste Baici hinter sich greifen, nachdem sich die Küsnachter auf der rechten Angriffsseite durchsetzten. Nach anfänglicher Startnervosität fingen sich die Kleeblätter wieder und konnten den Offensivbemühungen des Heimteams standhalten. Vereinzelte spielerische Akzente und Kontersituationen wurden leider nicht mit dem gewünschten Ertrag belohnt, sodass man mit dem Score von 1:0 in die Halbzeitpause ging. Auch nach der Pause zeigte sich das heimische Team von seiner besten Seite und bewies, weshalb es ein zünftiges Wort im Kampf um den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse mitreden will. Solidarisch wehrte man sich mit Händen und Füßen beim FC Neumünster, doch der zweite Gegentreffer Mitte der zweiten Halbzeit war unausweichlich. Erneut musste man sich geschlagen geben, jedoch mit einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zum Totalausfall gegen den FC Stäfa.