Kleines S-Bahnderby: Haching II freut sich auf die Löwen

In seiner Mannschaft ist Tizian Zimmermann derzeit so etwas wie der Mitarbeiter des Monats. „Er gibt uns viel Halt und Stabilität“, sagt der Trainer Marc Endres. Der 23-Jährige ist so etwas wie der Turm in der Schlacht und ein Spieler, der sich für höhere Aufgaben empfiehlt. Einst unter Trainer Sandro Wagner machte Zimmermann schon 29 Spiele in der Regionalliga für die erste Mannschaft der Hachinger. „Er gehört in die Regionalliga“, sagt sein Trainer. Zimmermann geht aktuell im Abstiegskampf als Kapitän voran, wächst mit der Führungsaufgabe und dann wäre es eine Überraschung, wenn er nicht im Sommer den nächsten Schritt machen könnte.