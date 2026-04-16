»Kleines Relegationsspiel« in Etzenricht – Lam im Topspiel

Die SpVgg Lam reist mit der Empfehlung von vier Siegen am Stück zum Spitzenspiel nach Seebach. – Foto: Michael Birkner

Am fünftletzten Spieltag tut sich für die SpVgg Lam die große Chance auf, nochmal am Aufstiegs-Relegationsplatz der Landesliga Mitte anzuklopfen. Die formstarken Bayerwäldler gastieren am Freitagabend beim TSV Seebach. Mit einem Sieg könnte die Kowalski-Elf auf vier Punkte an den Tabellenzweiten heranrücken – mit noch einem Nachholspiel in der Hinterhand. Vor kniffligen Auswärtsaufgaben stehen tags darauf der personell angezählte SV Schwandorf-Ettmannsdorf (in Dingolfing) und Schlusslicht FC Kosova Regensburg (in Passau). Im Rennen um den letzten direkten Nichtabstiegsplatz 14 ist mittlerweile ein Zweikampf zwischen dem SV Etzenricht und FC Tegernheim entbrannt. Diese beiden Mannschaften kreuzen am Samstag die Klingen. Personell am Krückstock geht der ASV Burglengenfeld, der am Sonntag gegen die DJK Vornbach Heimrecht genießt.

Morgen, 18:15 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach SSV Eggenfelden Eggenfelden 18:15 PUSH



Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Ich habe Eggenfelden aus dem Hinspiel als sehr spielstarke Mannschaft in Erinnerung. Daher ist uns bewusst, dass wir eine schwere Aufgabe vor der Brust haben. Beim letztwöchigen Auswärtspunkt in Bogen, der mehr als verdient war, hat meine Mannschaft die geforderte Reaktion gezeigt. Daran gilt es anzuknüpfen.“



Personalien: Tim Poschenrieder fehlt aus beruflichen Gründen. Das Mitwirken von Fabian Pfann ist wegen muskulärer Probleme mit einem Fragezeichen versehen. Dafür kehren mit Max Legler, Florian Heimrath, Lukas Fischer und Louis Federlein vier Spieler in den Kader zurück.







Martin Stoller (Spielertrainer SSV Eggenfelden): „Bad Abbach hat bis dato für einen Aufsteiger eine erfolgreiche Saison gespielt und steht kurz davor, den Klassenerhalt einzutüten. Dennoch wollen wir alle drei Punkte mit nach Eggenfelden nehmen. Dazu benötigen wir aber eine Leistungssteigerung zur Vorwoche. Vor allem müssen wir unser Tor konsequenter verteidigen und die Fehleranzahl deutlich reduzieren.“



Personalien: Außer den Dauerpatienten gibt es im Vorfeld keine fixen Ausfälle, wenngleich es noch das eine oder andere Fragezeichen gibt.











Morgen, 18:15 Uhr TSV Seebach Seebach SpVgg Lam SpVgg Lam 18:15 PUSH



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Das wird ein extrem schwieriges Spiel. Ich habe Lam am vergangenen Samstag bei ihrem 2:0-Auswärtserfolg in Luhe-Wildenau beobachtet. Das war ein ganz starker und vor allem reifer Auftritt. Wir wollen aber unseren Heimvorteil nutzen und werden entsprechend auf Sieg spielen.“



Personalien: Neuzugang Gergő Adorján steht erstmals im Aufgebot, in dem ansonsten nur Patryk Richert fehlt.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir wissen, dass wir in Seebach unsere Bestleistung benötigen, deshalb müssen wir es mit der Unterstützung unserer treuen Fans zu einem Heimspiel machen. Wir haben nichts zu verlieren und freuen uns auf die Freitagabend-Partie.“



Personalien: Bis auf Langzeitausfall Simon Loderbauer sind alle Mann an Bord.









Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): „Nach dem überzeugenden Auftritt in Tegernheim, bei dem wir sehr effektiv waren, wollen wir nun gegen Kosovoa ein gutes Heimspiel machen. Ziel ist es selbstverständlich, zu gewinnen und unsere gute Tabellenposition zu festigen.“



Personalien: Co-Spielertrainer Philipp Knochner hat sich bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn das Kreuzband gerissen und ob der langjährige Regionalliga-Fußballer seine Schuhe überhaupt nochmal schnüren wird, ist aktuell mehr als fraglich. Neben den Langzeitverletzten steht auch Walter Kirschner nicht zur Veffügung.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Am Samstag müssen wir mit dem gleichen Mut wie im letzen Heimspiel zu Werke gehen. Für uns ist die Saison noch nicht gelaufen. Wenn wir in den letzen fünf Spielen endlich anfangen, uns zu belohnen, sind die Relegationsplätze in greifbarer Nähe.“



Personalien: Winter-Neuzugang Eddievaldo Dos Santos ist ab sofort spielberechtigt und wird voraussichtlich das erste Punktspiel bestreiten. Adrian Dibrani kehrt aus den Urlaub zurück. Ansonsten bleibt alles beim Alten.









Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Mit dem Erreichen der 50‑Punkte‑Marke haben wir unser erstes Etappenziel erreicht. Nun wollen wir es schaffen, unseren Wert der Vorsaison, in der wir 55 Zähler holen konnten, zu toppen. Daheim gegen Ettmannsdorf möchten wir nicht leer ausgehen, wenngleich wir dafür eine richtig gute Leistung brauchen werden. Spieler wie Stowasser, Schmidt, Rothut und Grünauer sind qualitativ allesamt oberstes Regal. Wir haben aber auch unsere Stärken und die wollen wir auf den Platz bringen.“



Personalien: Routinier Daniel Hofer ist wieder fit. Dafür stehen der Einsätze von Maximilian Wilhelm und Lukas Wimmer auf der Kippe.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Heimspiel gegen Teisbach konnten wir unter der Woche – trotz einer sehr schwierigen Personalsituation – einen verdienten Auswärtspunkt aus Bad Kötzting mitnehmen. Eine bessere Statik im Spiel führte zu einer kompakteren Spielweise, welche uns in der aktuellen Situation besser entgegenkommt. Das wird auch der Ansatz für das Auswärtsspiel beim FC Dingolfing sein. Uns erwartet eine richtig schwere Aufgabe. Dingolfing hat mittlerweile die 50 Punkte-Marke erreicht. Das ist mit Sicherheit kein Zufall ist. Der Kader hat viel Qualität, und sie verfügen über eine gute Balance aus Defensivarbeit und dem Spiel nach vorne. Ich hoffe, dass einige Spieler ihre Verletzungen bzw. Krankheiten bis zum Samstag weiter auskurieren können. So gut wie jeder Spieler der Startelf muss die 100 Prozent erreichen, wenn wir aus Dingolfing was mitnehmen möchten.“



Personalien: Wie zuletzt gibt es etliche Fragezeichen. Bis zum Samstag muss wieder bei jedem Einzelnen das Risiko einer schwereren Verletzung gut abgewogen werden. Die langzeitverletzten Tobias Bernkopf und Felix Wifling werden vermutlich bis zum Saisonende ausfallen. Bei allen anderen Spielern besteht die Hoffnung, dass sie zumindest für einen Kurzeinsatz in Frage kommen.









Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Die Einstellung, Laufbereitschaft und Intensität, welche die Mannschaft gegen Lam gezeigt hat, war absolut in Ordnung. Auch gegen Luhe-Wildenau wird es darauf ankommen, dass wir von Anfang an da sind. Wenn wir eine ähnliche Leistung wie am Dienstag bringen und das Quäntchen Glück auf unserer Seite ist, können wir uns auch den ein oder anderen Punkt erspielen. Diese wäre dringend notwendig, um den Relegationsplatz zu zementieren.“



Personalien: Im Vergleich zum Derby gegen Lam gibt es wohl keine Änderungen. Kapitän Tobias Ederer sollte weiterhin nicht einsatzfähig sein.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Roding erwartet uns der nächste Gegner, der mit Sicherheit alles versuchen wird um zu punkten. Der Schlüssel wird auch hier in einer konzentrierten Leistung mit und gegen den Ball liegen.“



Personalien: Keeper Moritz Plößl ist neu auf der Ausfallliste zu finden. Davon abgesehen, steht den Nordoberpfälzern der gleiche Kader wie am Mittwoch in Etzenricht zur Verfügung.







Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr SV Etzenricht Etzenricht FC Tegernheim Tegernheim 16:00 PUSH



SV Etzenricht (Spielertrainer SV Etzenricht): „Ich finde es persönlich sehr schade, dass wir jetzt gerade gegen Tegernheim um diesen Platz über dem Strich spielen müssen, da ich mit den beiden Trainern sehr gut befreundet bin. Wenn man die Tabellensituation ansieht, weiß man, dass dieses Spiel nicht ganz unwichtig ist. Wobei, egal wie es ausgeht, noch nicht die Entscheidung fallen wird. Ich hoffe, wir können nach den anstrengenden Wochen weiter die Intensität in unserem Spiel hochhalten. Dann ist immer was für uns drin.“



Personalien: Neben den bekannten Verletzten fällt vermutlich Mittelfeld-Routinier Stephan Herrmann aus. Weitere angeschlagene Akteure stehen noch etwas auf der Kippe.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Ein ganz wichtiges Spiel. Schon allein die Tabelle gibt her, dass es da um einiges geht. Wir haben aktuell keinen so guten Lauf, was die Ergebnisse angeht. Deswegen müssen wir schauen, den Turnaround zu schaffen. Gegen einen direkten Konkurrenten ist das natürlich umso wichtiger. Die Partie ist fast vergleichbar mit einem kleinen Relegationsspiel.“



Personalien: Im FC-Kader gibt es einige Unklarheiten. Unter anderem Tobias Rieger, Tobias Schwarzmeier und Kapitän Maximilian Wasmeier sind angeschlagen. Dementsprechend wird sich die finale Aufstellung erst kurzfristig herauskristallisieren.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir haben aktuell alle verfügbaren Spieler im Training. Das ist stark – schließlich sind es nur noch zehn Feldspieler. Einer unserer beiden Keeper wird gegen Vornbach ebenfalls als Feldspieler im Aufgebot sein, so dass wir sicher schon mal einen Auswechselspieler haben werden. Schon mal ein gutes Gefühl. Eine prekäre Lage. Einfach nur bitter, wie viel Pech wir seit ein paar Wochen im Saisonendspurt haben. Für meinen Trainerkollegen Matthias Graf und mich ist es kein einfaches Unterfangen, den Laden trotzdem in der Motivationsspur zu halten. Deshalb ein umso größeres Kompliment an die noch verbliebenen Spieler, wie sie mitziehen. Es macht Spaß, ihnen im Training zuzusehen. Die Aufgabe gegen Vornbach wird nicht einfach. Im Gegenteil, das ist eine mehr als ordentliche Truppe mit einem guten Trainer. Wenn wir aber den gleichen Biss an den Tag legen, wie wir dies in dieser bescheidenen Situation tun, dann sind wir in der Lage, unser grundsätzliches Ziel in einem Heimspiel zu erreichen: zu gewinnen.“



Personalien: Neu auf der Ausfallliste stehen Patrick Suckert und Mario Cieslik, die sich beim Spiel in Roding verletzt haben. Mit Quirin Stadler gibt es immerhin einen Rückkehrer. Torjäger Leopold Knauer droht wegen Krankheit auszufallen.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Nach der verdienten Niederlage gegen Dingolfing wartet auswärts das nächste Top-Team auf uns. Wenn wir dort etwas Zählbares mitnehmen wollen, müssen wir uns in vielen Bereichen wieder erheblich steigern. Sollte uns das gelingen, bin ich zuversichtlich, dass wir Burglengenfeld ärgern können.“



Personalien: Mit Rotsünder Quirin Bruckbauer, der für zwei Begegnungen gesperrt wurde, sowie Thomas Schopf, Maximilian Schröger und Florian Ruhhammer fehlen erneut vier Stammkräfte. Zumindest Torjäger Thomas Pfandl ist aus dem Urlaub zurück und wieder einsatzbereit.









Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „In Schwandorf haben wir, bis auf die Effizienz vorm gegnerischen Tor, über 90 Minuten sehr nahe an unserem maximalen Leistungslevel gespielt. Daran wollen wir in der anstehenden Englischen Woche möglichst anknüpfen. Unser Ziel ist, gegen den Ball wieder kompakt zu stehen und die erarbeiteten Gelegenheiten diesmal vorne auch zu machen.“



Personalien: Sebastian Weber kehrt in den Kader zurück.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „In Teisbach erwarten wir ein sehr ekliges und enges Spiel gegen einen Aufsteiger, der mit Sicherheit alles versuchen, die drei Punkte bei sich zu behalten. Demzufolge müssen wir ab der ersten Minute auf der Hut sein. Natürlich wollen wir aus Teisbach, wenn es irgendwie geht, Zählbares mit nachhause nehmen.“



Personalien: Christoph Schwander verpasste das Spiel unter der Woche. Ob der Routinier bis Sonntag wieder einsatzfähig sein wird, ist fraglich. Ansonsten fehlen nur die drei Langzeitverletzten.





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