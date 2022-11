Der 1. FC Passau möchte auch gegen den Lokalrivalen Grund zum Jubeln haben – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

"Kleines" Passauer Stadtderby - Vornbach muss nach Perlesreut 19. Spieltag: Schalding II kommt an die Danziger Straße +++ Derbys in Regen und Grafenau

Letzter (regulärer) Spieltag vor der Winterpause in der Bezirksliga Ost! Der 1. FC Passau möchten den Jahreswechsel als Spitzenreiter erleben und deshalb sind im "kleinen" Stadtderby gegen die U23 des SV Schalding-Heining für die Nußhart-/Hofer-Schützlinge drei Zähler Pflicht. Die zweitplatzierte DJK Vornbach wird auf einen Ausrutscher des Leaders hoffen, hat aber beim SV Perlesreut selbst ein dickes Brett zu bohren. Der Tabellendritte SpVgg Ruhmannsfelden steht vor dem schweren Gang zum Landkreisrivalen TSV Regen. Derby-Time heißt es auch in Grafenau, wenn die heimische Stadler-Truppe den formstarken TSV Mauth erwartet.

Morgen, 14:00 Uhr FC Salzweg Salzweg FC Künzing Künzing 14:00





Michell Stark (Sportlicher Leiter FC Salzweg): "Leider mussten wir letzte Woche erneut eine verdiente Niederlage hinnehmen, da trotz klarer Ansagen einfache Dinge falsch gemacht worden sind. Aktuell laufen wir auf der Felge und benötigen eine Steigerung in allen Mannschaftsteilen. Gegen Künzing sind wir der krasse Außenseiter und wollen eine Demontage wie im Hinspiel tunlichst vermeiden. Der Gegner muss gegen uns voll punkten, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Wir werden es den Römern aber so schwer wie möglich machen und wollen uns vor unserem Heimpublikum nochmal ordentlich zeigen."



Personalien: Auf der Kippe stehen Severin Muthmann und Sebastian Hubner. Fix fehlen werden Daniel Maier, Daniel Brummer, Michael Samberger, Sebastian Schweitzer, Konrad Rüther, Patrick Otmanns und Philipp Bauer.





Thomas Prebeck (Trainer FC Künzing): "Die letzten Begegnungen in Salzweg waren immer sehr umkämpft, deshalb erwarte ich kein einfaches Spiel. Zudem strotzen beide Teams nicht gerade vor Selbstvertrauen. Allerdings hatten wir in Passau bei einem starken Gegner, auch gute Phasen. Uns fehlt momentan aber einfach die Leichtigkeit und vor allem die Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne und das war größte Unterschied. Wir müssen unbedingt wieder gieriger werden und vor der Winterpause noch mal alles reinhauen, um den Anschluss nach vorne nicht komplett zu verlieren."



Personalien: Lediglich Kapitän Daniel Seidl kann nicht mitwirken.







Felix Bachl (Trainer SV Perlesreut): "Mit Vornbach empfangen wir die Mannschaft der Stunde. Das DJK-Team ist gut eingespielt und hervorragend in Form. Diese spielerische Wucht gilt es abzufangen, wenn wir etwas holen möchten. Wir werden im letzten Spiel des Jahres nochmal alles raushauen und wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen."



Personalien: Thomas Beyer, Patrick Billinger, Julian Poschinger und Karlo Celcic fehlen den Hausherren.





Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Im letzten Spiel vor der Winterpause heißt es nochmal alles reinzuwerfen. Bei unseren Freunden in Perlesreut wird uns in den 90 Minuten nichts geschenkt werden und wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung, um punkten zu können."



Personalien: Moritz Krompaß, Stefan Schacherbauer, Jakob Wenzl und Lukas Spannbauer stehen auf der Ausfallliste des Neulings.



Andreas Greil (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Bei schönem Herbstwetter erwarten wir uns nochmal eine gute Kulisse und wollen uns nochmal von unserer besten Seite präsentieren. Ruhmannsfelden spielte eine tolle Saison, aber auch wir sind absolut im Soll und können daher ohne jeglichen Erfolgsdruck ins Derby gehen. Trotzdem würden wir unseren Nachbarn natürlich gerne ein Bein stellen."



Personalien: Alexander Schaller, Lukas Schmid, Günter Denk sowie Michael, Uli und Maximilian Kappl sind nicht einsatzbereit. Hinter dem gesundheitlich angeschlagenen Reinhard Schreder steht ein dickes Fragezeichen. Wieder fit sind Jonas Achatz und Josef Kölbl.







Personalien: Das Aufgebot der Lerchenfeldkicker bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.







Die SpVgg Ruhmannsfelden will eine starke Herbstrunde krönend abschließen – Foto: Stefan Ritzinger







Morgen, 14:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau TSV Mauth Mauth 14:00







Franz Seitz (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): "Mauth ist gut drauf und wird bestimmt heiß sein, das 0:7 aus dem Hinspiel wettzumachen. Wir brauchen definitiv noch Punkte. Es wäre schön, wenn wir uns letztes Heimspiel vor der Winterpause noch siegreich gestalten könnten, zumal wir uns bei schönem Herbstwetter auch eine ordentliche Kulisse erwarten."



Personalien: Leo Molleker und Simon Müller können nicht auflaufen. Außerdem gibt es noch eine Reihe von Fragezeichen, die sich erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend klären werden.







Maximilian Stockinger (Abteilungsleiter TSV Mauth): "Grafenau hat bisher seine Klasse nur selten ausspielen können, zum Beispiel gegen uns im Hinspiel. Das ist eine der stärksten Mannschaften der Liga, sie sind brandgefährlich. Wir sind aber gut drauf und wollen uns auch im letzten Spiel vor dem Winter noch einmal ordentlich verkaufen."



Personalien: Es gibt noch ein paar Fragezeichen. Sicher nicht dabei sind Dominik Bernhardt und Niko Herzig.





Morgen, 14:00 Uhr SV Oberpolling Oberpolling SV Grainet Grainet 14:00 live





Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Das Hinspiel war eine Katastrophe. Die Jungs sind heiß auf Wiedergutmachung. Zudem treten wir mit unserem kleinen Lauf und der guten Stimmung im Team mit breiter Brust auf und spielen auf Sieg."



Personalien: Dem SVO steht exakt der gleiche Kader wie am vergangenen Spieltag zur Verfügung.







Christian Moser (Sportlicher Leiter SV Grainet): "Oberpolling ist gut drauf und man hat in diesem Jahr wieder gesehen, dass man diese Mannschaft nie abschreiben darf.

In Polling ist es für jeden Gegner schwer und ich erwarte ein hart umkämpftes, jedoch faires Match. In unserem letzten Auswärtsspiel wollen wir etwas Zählbares mit nach Hause nehmen."



Personalien: Julian Sammer und Johannes Glaser stehen SVG-Coach Jürgen Eder nicht parat.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Letztes Spiel daheim gegen unseren Nachbarn aus Schalding. Dieses für uns turbulente Jahr 2022 wollen wir positiv abschließen und werden alles geben, um als Sieger vom Feld zu gehen."



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Letztes Spiel daheim gegen unseren Nachbarn aus Schalding. Dieses für uns turbulente Jahr 2022 wollen wir positiv abschließen und werden alles geben, um als Sieger vom Feld zu gehen."

Personalien: Alexander Kotlik, Gabriel Bauer, Patrick Weber, Alexander Moser und Dominik Aicher können nicht auflaufen.







Christopher Pauli (Trainer SV Schalding-Heining II): "Gegen Türk Gücü Straubing sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen, weil wir bis auf zehn bis 15 Minuten nach der Halbzeit das Spiel kontrolliert und ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen hatten. Nun wartet zum Jahresabschluss das Stadtderby im Dreiflüssestadion auf uns. Was willst du als Fußballer mehr? Laut der Tabelle ist der 1. FC Passau Favorit. Meine Männer sind jedoch hochmotiviert und jeder freut sich auf dieses Spiel. Wir werden nochmal alles raushauen, was in uns steckt und versuchen, zu punkten. Im Hinspiel haben wir bis zur frühen roten Karte ein gutes Spiel gezeigt und konnten uns in Unterzahl nicht entscheidend durchsetzen. Mal schauen, wie es dieses Mal läuft."



Personalien: Florian Schabl, Paul Scheungrab und Sebastian Weiß müssen ersetzt werden.









So., 13.11.2022, 14:00 Uhr SC Kirchroth Kirchroth SV Hutthurm Hutthurm 14:00 live







Patrick Meier (Trainer SC Kirchroth): "Hutthurm hat eine überdurchschnittliche Qualität im Kader. Wir werden nur bestehen können, wenn wir die Zweikämpfe bissig annehmen. Ein Erfolgserlebnis wäre für den weiteren Saisonverlauf enorm wichtig."



Personalien: Fix fehlen werden nur die langzeitverletzten Akteure. Allerdings mussten während der Woche ein paar Spieler krankheitsbedingte Pausen einlegen, so dass sich der eine oder andere Einsatz erst kurzfristig entscheiden wird.





Albert Krenn (Spielertrainer SV Hutthurm): "Kirchroth wird alles versuchen, um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen. Wir müssen unsere Torchancen konsequenter ausnutzen, um mehr Ruhe in unser Spiel zu bekommen und dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen."



Personalien: Florian Kaltenecker und Maximilian Köberl sind bei den Waidlern nicht einsatzfähig.







So., 13.11.2022, 14:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing SV Schöfweg Schöfweg 14:00 live







Onur Örs (Sportlicher Leiter SV Türk Gücü Straubing): "Leider hat uns in Schalding das Quäntchen Glück gefehlt. Im letzten Spiel vor der Winterpause sind wir fast in der Pflicht, einen Dreier zu holen. Schöfweg ist ein sehr unangenehmer Gegner, gegen den wir uns immer sehr schwer tun, aber am Sonntag wollen wir vor heimischer Kulisse mit Kampf und Teamgeist einen Sieg einfahren."



Personalien: Die Kadersituation bleibt gegenüber der Vorwoche komplett unverändert.







Matthias Süß (Trainer SV Schöfweg): "Wir sind uns gegen Oberpolling wieder einmal selbst im Weg gestanden und haben dann auch nicht ganz unverdient verloren. Das letzte Match in Straubing wird für den weiteren Saisonverlauf durchaus von Bedeutung sein. Türk Gücü hat gute Einzelspieler in seinen Reihen und steht viel zu weit hinten in der Tabelle."



Personalien: Sichere Ausfälle sind Michael Weny und Rotsünder Sven Weinberger. Zudem gibt es noch ein paar Fragezeichen.